Роспотребнадзор обновил состав вакцины от гриппа
Состав вакцины от гриппа, которой будут бесплатно прививать россиян в текущем эпидемическом сезоне, обновлен и включает вирус свиного, гонконгского и вирус гриппа B/Victoria, сообщили РИА «Новости» в Роспотребнадзоре.
Там пояснили, что в вакцины, выращенные в культуре клеток, на основе белков или нуклеиновых кислот будут включены:
- вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 — свиной грипп;
- вирус, подобный A/Darwin/1415/2025 (H3N2) — гонконгский грипп;
- вирус, подобный B/Pennsylvania/14/2025 (линия B/Victoria).
Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2026 года с охватом вакцинацией до 60% населения субъекта, в том числе не менее 75% лиц из групп риска, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок.
Прививочная кампания против гриппа в России стартует в начале сентября. Тогда же начнутся поставки вакцин в регионы. В рамках НКПП поставляются отечественные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», выпускаемые на предприятиях холдинга «Нацимбио», а также «Флю-М», производимая в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС).
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ВОЗ в феврале 2026 года рекомендовала включить в состав вакцин, предназначенных для использования в сезоне гриппа 2026–2027 годов в Северном полушарии, указанные ниже штаммы.
Вакцины, культивируемые на куриных эмбрионах:
Вакцины, выращенные в культуре клеток, рекомбинантные вакцины на основе белков или нуклеиновых кислот:
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