Роспотребнадзор обновил состав вакцины от гриппа

Состав вакцины от гриппа, которой будут бесплатно прививать россиян в текущем эпидемическом сезоне, обновлен и включает вирус свиного, гонконгского и вирус гриппа B/Victoria, сообщили РИА «Новости» в Роспотребнадзоре.

Там пояснили, что в вакцины, выращенные в культуре клеток, на основе белков или нуклеиновых кислот будут включены:

вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 — свиной грипп;

вирус, подобный A/Darwin/1415/2025 (H3N2) — гонконгский грипп;

вирус, подобный B/Pennsylvania/14/2025 (линия B/Victoria).

Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2026 года с охватом вакцинацией до 60% населения субъекта, в том числе не менее 75% лиц из групп риска, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок.

Прививочная кампания против гриппа в России стартует в начале сентября. Тогда же начнутся поставки вакцин в регионы. В рамках НКПП поставляются отечественные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», выпускаемые на предприятиях холдинга «Нацимбио», а также «Флю-М», производимая в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС).