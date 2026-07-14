Роспотребнадзор пресек продажу ретатрутида в интернете

Роспотребнадзор пресек незаконную продажу на маркетплейсах и в интернет-магазинах «средства для похудения, позиционируемого как косметическое», сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о препарате Retatrutide (ретатрутид), который позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением «для похудения» и «жиросжигатель». Однако в службе отметили, что нет подтвержденных данных о безопасности, поэтому продукция не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая.

Ведомство инициировало процедуру признания деклараций о соответствии на данный товар недействительными. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобные препараты, особенно предназначенные для инъекций, подлежат обязательной госрегистрации в качестве лекарств, а их нахождение в обороте создает угрозу для здоровья потребителей.

Кроме того, служба направила в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) письмо о том, чтобы участники рынка приняли срочные меры по изъятию продукции из обращения.

Ретатрутид — экспериментальный пептидный препарат американской Eli Lilly, в мае компания представила результаты III фазы клинических исследований лекарства.