Роспотребнадзор пресек продажу ретатрутида в интернете
Роспотребнадзор пресек незаконную продажу на маркетплейсах и в интернет-магазинах «средства для похудения, позиционируемого как косметическое», сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о препарате Retatrutide (ретатрутид), который позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением «для похудения» и «жиросжигатель». Однако в службе отметили, что нет подтвержденных данных о безопасности, поэтому продукция не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая.
Ведомство инициировало процедуру признания деклараций о соответствии на данный товар недействительными. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобные препараты, особенно предназначенные для инъекций, подлежат обязательной госрегистрации в качестве лекарств, а их нахождение в обороте создает угрозу для здоровья потребителей.
Кроме того, служба направила в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) письмо о том, чтобы участники рынка приняли срочные меры по изъятию продукции из обращения.
Ретатрутид — экспериментальный пептидный препарат американской Eli Lilly, в мае компания представила результаты III фазы клинических исследований лекарства.
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Ретатрутид — агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) и глюкагона. Он одновременно активирует рецепторы трех гормонов: ГПП-1 замедляет опорожнение желудка и снижает аппетит, ГИП улучшает расщепление жиров, а глюкагон ускоряет обмен веществ, вынуждая организм сжигать больше калорий даже в покое. Препарат также напрямую купирует системное воспаление в тканях, которое и разрушает сустав при остеоартрите.
Доступные сегодня аналоги воздействуют либо только на ГПП-1 — Wegovy (семаглутид) от датской Novo Nordisk, либо на ГПП-1 и ГИП — Zepbound (тирзепатид) от той же Eli Lilly.
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