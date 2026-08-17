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Роспотребнадзор заблокировал более 34 тыс. интернет-ресурсов с запрещенными БАД

17.08.2026
15:05
ДинаКоблова
Роспотребнадзор отчитался о блокировке 34 тыс. онлайн-площадок, через которые продавали запрещенные биодобавки. Среди них — средство для похудения и опасная продукция.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Специалисты Роспотребнадзора заблокировали 34 тыс. интернет-ресурсов, через которые распространялась информация о розничной продаже запрещенных биодобавок, сообщили в пресс-службе органа.

Среди запрещенных к продаже БАД, о которых идет речь, не прошедшие государственную регистрацию препараты. Так, служба приводит в пример «Жиросжигатель эффективный в таблетках для похудения минерал». Еще была заблокирована продукция, являющаяся опасной, например — «NMN (Nicotinamide Mononucleotide) Никотинамид Мононуклеотид, 60 капсул».

«Роспотребнадзор рекомендует приобретать БАД только у официальных поставщиков, проверять наличие регистрационных документов», — напомнили в службе.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о блокировке биодобавок, в составе которых обнаружили мухоморы и литий.

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