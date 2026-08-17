Роспотребнадзор заблокировал более 34 тыс. интернет-ресурсов с запрещенными БАД

Специалисты Роспотребнадзора заблокировали 34 тыс. интернет-ресурсов, через которые распространялась информация о розничной продаже запрещенных биодобавок, сообщили в пресс-службе органа.

Среди запрещенных к продаже БАД, о которых идет речь, не прошедшие государственную регистрацию препараты. Так, служба приводит в пример «Жиросжигатель эффективный в таблетках для похудения минерал». Еще была заблокирована продукция, являющаяся опасной, например — «NMN (Nicotinamide Mononucleotide) Никотинамид Мононуклеотид, 60 капсул».

«Роспотребнадзор рекомендует приобретать БАД только у официальных поставщиков, проверять наличие регистрационных документов», — напомнили в службе.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о блокировке биодобавок, в составе которых обнаружили мухоморы и литий.