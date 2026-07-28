Роспотребнадзор сообщил о блокировке сайтов по продаже БАД с мухоморами

Свыше 25 тыс. интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД, заблокированы по требованию Роспотребнадзора. За какой период было выявлено такое количество ресурсов, не сообщается.

В числе заблокированных оказались площадки, где продавалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и/или продукция с превышением установленных уровней вещества. Среди них «Биотин 5000 для волос 120 капсул Biotin NOW Foods, США», «Витамин Б 12 В12 фолиевая кислота».

Также выявлена продукция, являющаяся опасной, — «Мухоморный микродозинг RedMicro».

В 2022 году Роспотребнадзор добился запрета на продажу на маркетплейсах пищевой продукции и БАД, в составе которых присутствуют мухоморы. Поводом для судебных разбирательств стало отравление подростка мухомором возле пункта выдачи заказов в Красноярске. Согласно Техрегламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», высшие грибы, относящиеся к ядовитым и несъедобным, не подлежат включению в состав однокомпонентных БАД.