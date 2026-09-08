Роспотребнадзор заблокировал более 41 тыс. страниц в интернете с запрещенными БАД

Роспотребнадзор отчитался о блокировке 41,1 тыс. интернет-ресурсов, через которые распространяется информация о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), продажа которых запрещена в России.

Так, например, были заблокированы страницы с предложениями продукции, не прошедшей государственную регистрацию:

«Омега 3 1000-мг БАД к пище «СЕВЕРНАЯ МИЛЯ Омега-3» (rTG) ПРЕМИУМ для иммунитета с экстрактом женьшеня, NORD MILE, 90 капсул»;

«Пульмотаб, 90 травяных таблеток от кашля. Сбор для органов дыхания, отхаркивающее средство»;

«Витамин D3 2000 МЕ № 120 шт — крепкие кости, иммунитет».

«Роспотребнадзор рекомендует приобретать БАД только у официальных поставщиков, проверять наличие регистрационных документов», — заключили в службе.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о блокировке биодобавок, в составе которых обнаружили мухоморы и литий.