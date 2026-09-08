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Роспотребнадзор заблокировал более 41 тыс. страниц в интернете с запрещенными БАД

08.09.2026
12:23
ДинаКоблова
Роспотребнадзор отчитался о блокировке 41,1 тысячи интернет-ресурсов, через которые продавали запрещенные в России БАД. Среди заблокированных — предложения продукции без государственной регистрации, в том числе витаминов, добавок для иммунитета и средств от кашля.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Роспотребнадзор отчитался о блокировке 41,1 тыс. интернет-ресурсов, через которые распространяется информация о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), продажа которых запрещена в России.

Так, например, были заблокированы страницы с предложениями продукции, не прошедшей государственную регистрацию:

  • «Омега 3 1000-мг БАД к пище «СЕВЕРНАЯ МИЛЯ Омега-3» (rTG) ПРЕМИУМ для иммунитета с экстрактом женьшеня, NORD MILE, 90 капсул»;
  • «Пульмотаб, 90 травяных таблеток от кашля. Сбор для органов дыхания, отхаркивающее средство»;
  • «Витамин D3 2000 МЕ № 120 шт — крепкие кости, иммунитет».

«Роспотребнадзор рекомендует приобретать БАД только у официальных поставщиков, проверять наличие регистрационных документов», — заключили в службе.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о блокировке биодобавок, в составе которых обнаружили мухоморы и литий.

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