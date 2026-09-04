Россельхознадзор и производитель не получали обращений о гибели кошек из-за вакцины «Мультифел»

Компания «Ветбиохим» заявила, что не получала жалоб на нежелательные реакции у кошек после применения вакцины «Мультифел», об этом производитель ветпрепарата сообщил в Telegram-канале.

В заявлении указано, что компания обратила внимание на сообщения о нежелательных реакциях у кошек, таких как высокая температура, рвота, понос, которые связывают с вакцинацией препаратом «Мультифел». В публикациях упоминается «Мультифел-4» в упаковках, которого сейчас нет в продаже. Кроме того, вакциной, о которой идет речь, были привиты кошки в приютах и клиниках, сотрудничающих с компанией на постоянной основе, нежелательных реакций у кошек не было, заверили в «Ветбиохиме».

По данным на 3 сентября, применены:

«Мультифел» серии 5 (срок годности — июль 2027 года) — около 25 150 доз;

«Мультифел» серии 54 (срок годности — июнь 2027 года) — 30 250 доз.

Производитель попросил внимательно проверять распространяемую информацию, в том числе наименование препарата, производителя, номер серии и срок годности, и в случае нежелательных реакций после применения препаратов обращаться напрямую в компанию.

«При этом официально обращений на нежелательные реакции у животных не поступало», — заявили в «Ветбиохиме».

Россельхознадзор также не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины «Мультифел», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу органа. При выявлении нежелательных реакций Россельхознадзор попросил направлять соответствующие сообщения через форму «Новое обращение» на сайте службы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что при использовании вакцины «Мультикан-8» проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных собак. В «Центре ветеринарии» в Ярославле заявили об остановке использования ветпрепарата с 14 августа. Производитель вакцины начал проверку и сообщил о возможном деструктивном вмешательстве третьих лиц в ситуацию с гибелью собак в Ярославской области. Затем Россельхознадзор приостановил обращение четырех серий вакцины.

Сейчас проводятся повторный контроль качества и независимая экспертиза ветпрепарата. По предварительным данным, при производстве вакцины для животных «Мультикан-8» могло быть допущено нарушение технологий, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в комментарии журналисту Александру Юнашеву. Однако, по словам эксперта, пока никаких точных выводов нет, процесс изучения проблемы продолжается.