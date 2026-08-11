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Россельхознадзор намерен обновить чек-листы для контроля за оборотом ветпрепаратов

11.08.2026
11:17
ДинаКоблова
Россельхознадзор обновляет чек-листы для контроля за ветпрепаратами. Для доклинических исследований намерены утвердить 88 вопросов, для клинических — 66.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Россельхознадзор разработал изменения в формы проверочных листов для лекарственных средств для ветеринарного применения. Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 25 августа.

Изменения предлагается внести в Приказ Россельхознадзора № 937 от 01.08.2025. Документ разработан в соответствии с ФЗ № 248 «О государственном контроле (надзоре)» и требованиями к проверочным листам, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1844 от 27.10.2021.

Обновят первое и второе приложения к документу. В чек-листы для проверки требований к доклиническим исследованиям ветпрепаратов войдут 88 вопросов (сейчас — 76). Объемные вопросы были разбиты на несколько подпунктов, с добавлением новых требований по учету, документированию и хранению. Кроме того, усилен контроль за процедурами работы с животными, отбором проб, хранением образцов.

К клиническим исследованиям ветпрепаратов утвердят 66 контрольных вопросов (сейчас — 105). Вопросы были перегруппированы и объединены, добавлены новые вопросы по исследованию биоэквивалентности, также усилены требования к документации, отчетности и хранению.

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