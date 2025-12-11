Новости
Росстат опубликовал данные о ценах на лекарства в ноябре

11.12.2025
11:51
Отделновостей
Цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП в октябре выросли на 0,6% к октябрю, следует из данных Росстата. Рост цен на препараты, не относящиеся к жизненно важным, составил в среднем 0,3%.
Фото: 123rf.com

Индекс цен на медикаменты

Ноябрь 2025 г. к

Январь-ноябрь
2025 г.
к январю-ноябрю
2024 г.

Справочно

Ноябрь 2024 г. к

Январь-ноябрь
2024 г.
к январю-ноябрю
2023 г.

октябрю
2025 г.

декабрю
2024 г.

ноябрю
2024 г.

октябрю
2024 г.

декабрю
2023 г.

ноябрю
2023 г.

100,47

108,94

109,29

109,48

100,46

110,26111,41

111,13

Источник: Росстат

В ноябре цены на ЖНВЛП в среднем изменились на +0,6%, в том числе на:

  • беталок ЗОК — +4,5%,
  • диклофенак — +2,1%,
  • натрия хлорид — +2,0%,
  • лоперамид — +1,5%,
  • амброксол — +1,3%,
  • перекись водорода — +1,2%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-1,6%) и супрастин (-0,5%).

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +0,3%, в том числе на граммидин (+1,3%), метамизол натрия (анальгин отечественный), канефрон Н и валерианы экстракт (+1,0%).

Снизились цены на пенталгин (-0,5%), трекрезан и корвалол (-0,3%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились на корригирующие очки (+0,5%), снизились – на бинты (-0,6%).

