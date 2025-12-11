Росстат опубликовал данные о ценах на лекарства в ноябре
Индекс цен на медикаменты
|
Ноябрь 2025 г. к
|
Январь-ноябрь
|
Справочно
|
Ноябрь 2024 г. к
|
Январь-ноябрь
|
октябрю
|
декабрю
|
ноябрю
|
октябрю
|
декабрю
|
ноябрю
|
100,47
|
108,94
|
109,29
|
109,48
|
100,46
|
110,26111,41
|
111,13
Источник: Росстат
В ноябре цены на ЖНВЛП в среднем изменились на +0,6%, в том числе на:
- беталок ЗОК — +4,5%,
- диклофенак — +2,1%,
- натрия хлорид — +2,0%,
- лоперамид — +1,5%,
- амброксол — +1,3%,
- перекись водорода — +1,2%.
Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-1,6%) и супрастин (-0,5%).
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +0,3%, в том числе на граммидин (+1,3%), метамизол натрия (анальгин отечественный), канефрон Н и валерианы экстракт (+1,0%).
Снизились цены на пенталгин (-0,5%), трекрезан и корвалол (-0,3%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились на корригирующие очки (+0,5%), снизились – на бинты (-0,6%).
