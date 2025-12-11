Росстат опубликовал данные о ценах на лекарства в ноябре

Индекс цен на медикаменты

Ноябрь 2025 г. к Январь-ноябрь

2025 г.

к январю-ноябрю

2024 г. Справочно Ноябрь 2024 г. к Январь-ноябрь

2024 г.

к январю-ноябрю

2023 г. октябрю

2025 г. декабрю

2024 г. ноябрю

2024 г. октябрю

2024 г. декабрю

2023 г. ноябрю

2023 г. 100,47 108,94 109,29 109,48 100,46 110,26111,41 111,13

Источник: Росстат

В ноябре цены на ЖНВЛП в среднем изменились на +0,6%, в том числе на:

беталок ЗОК — +4,5%,

диклофенак — +2,1%,

натрия хлорид — +2,0%,

лоперамид — +1,5%,

амброксол — +1,3%,

перекись водорода — +1,2%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-1,6%) и супрастин (-0,5%).

< img src ="https://datawrapper.dwcdn.net/1JJcR/full.png" alt="Из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в ноябре подорожал беталок ЗОК (Bar Chart)" />

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +0,3%, в том числе на граммидин (+1,3%), метамизол натрия (анальгин отечественный), канефрон Н и валерианы экстракт (+1,0%).

Снизились цены на пенталгин (-0,5%), трекрезан и корвалол (-0,3%).

< img src ="https://datawrapper.dwcdn.net/jPKhf/full.png" alt="Не из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в октябре подорожал граммидин (Bar Chart)" />

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились на корригирующие очки (+0,5%), снизились – на бинты (-0,6%).