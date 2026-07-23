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Росстат отчитался об индексе фармпроизводства за полугодие

23.07.2026
15:39
Отделновостей
Выпуск лекарств в России в I полугодии 2026 года вырос на 13,9% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. 
Фото: 123rf.com

Росстат отчитался о росте выпуска лекарств в I полугодии 2026 года. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, в России выросло на 13,9% по сравнению с I полугодием 2025 года.

Индекс производства*, по данным Росстата

* Индексы рассчитаны в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2023 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2023 базисного года.

 

Июнь 2026 г.
в % к

I полугодие 2026 г.
в % к
I полугодию 2025 г.

июню
2025 г.

маю
2026 г.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях и ветеринарии

112,3

95,4

113,9

Данные: Росстат

Кроме того, Росстат опубликовал индексы производства с учетом фармсубстанций и без них в течение всего полугодия.

Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности             
Наименование ОКВЭД2 Код ОКВЭД2 2026 год (в % к предыдущему месяцу)
январь февраль март апрель май июнь
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии 21 69,5 116,0 122,4 92,1 100,5 95,4
Производство фармацевтических субстанций 21,1 40,5 128,0 199,7 64,4 125,1 50,1
Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии 21,2 72,8 115,3 117,0 95,4 98,6 100,1

Данные: Росстат

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