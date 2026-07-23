Росстат отчитался об индексе фармпроизводства за полугодие
Росстат отчитался о росте выпуска лекарств в I полугодии 2026 года. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, в России выросло на 13,9% по сравнению с I полугодием 2025 года.
Индекс производства*, по данным Росстата
|
|
Июнь 2026 г.
|
I полугодие 2026 г.
|
июню
|
маю
|
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых
|
112,3
|
95,4
|
113,9
Данные: Росстат
Кроме того, Росстат опубликовал индексы производства с учетом фармсубстанций и без них в течение всего полугодия.
|Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности
|Наименование ОКВЭД2
|Код ОКВЭД2
|2026 год (в % к предыдущему месяцу)
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
|21
|69,5
|116,0
|122,4
|92,1
|100,5
|95,4
|Производство фармацевтических субстанций
|21,1
|40,5
|128,0
|199,7
|64,4
|125,1
|50,1
|Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
|21,2
|72,8
|115,3
|117,0
|95,4
|98,6
|100,1
Данные: Росстат
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