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Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в июле

13.08.2026
12:04
ДинаКоблова
Цены на препараты из Перечня ЖНВЛП в июле выросли в среднем на 0,3% к июню, указано в данных Росстата. Рост стоимости лекарств, не относящихся к жизненно важным, в июле составил в среднем 0,9% к июню.
Фото: 123rf.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле 2026 года.

Индекс цен на медикаменты

Июль 2026 г. к

Январь—июль
2026 г. к
январю—июль
2025 г.

Справочно

Июль 2025 г. к

Январь—июль
2025 г. к
январю—июль
2024 г.

июню
2026 г.

декабрю
2025 г.

июлю
2025 г.

июню
2025 г.

декабрю
2024 г.

июлю
2024 г.

100,56

104,55

108,75

109,20

100,46

105,64

109,49

109,61

Источник: Росстат

В июле стоимость препаратов, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросла на 0,3% к июню. В том числе на:

  • хлоргексидин — +1,3%;
  • панкреатин — +1,1%;
  • цефтриаксон — +1,0%;
  • лоперамид — +0,7%;
  • диклофенак, индапамид и салициловую кислоту — +0,6%;
  • амброксол, омепразол и парацетамол — +0,5%.

О снижении цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП не сообщается.

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На лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в июле в среднем поднялись на 0,9%, в том числе на:

  • активированный уголь — +3,0%;
  • валидол — +2,1%;
  • меновазин и цитрамон — +1,8%;
  • таурин — +1,5%;
  • кеторолак, корвалол, мелоксикам и нафазолин — +1,4%;
  • метилурацил и пенталгин — +1,3%.

Снизились цены на левомеколь (-0,6%).

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Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросла стоимость ваты (+1,5%), бинтов (+0,7%), шприцев одноразовых (+0,6%) и корригирующих очков (+0,5%).

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