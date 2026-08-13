Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в июле
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле 2026 года.
Индекс цен на медикаменты
|
Июль 2026 г. к
|
Январь—июль
|
Справочно
|
Июль 2025 г. к
|
Январь—июль
|
июню
|
декабрю
|
июлю
|
июню
|
декабрю
|
июлю
|
100,56
|
104,55
|
108,75
|
109,20
|
100,46
|
105,64
|
109,49
|
109,61
Источник: Росстат
В июле стоимость препаратов, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросла на 0,3% к июню. В том числе на:
- хлоргексидин — +1,3%;
- панкреатин — +1,1%;
- цефтриаксон — +1,0%;
- лоперамид — +0,7%;
- диклофенак, индапамид и салициловую кислоту — +0,6%;
- амброксол, омепразол и парацетамол — +0,5%.
О снижении цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП не сообщается.
На лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в июле в среднем поднялись на 0,9%, в том числе на:
- активированный уголь — +3,0%;
- валидол — +2,1%;
- меновазин и цитрамон — +1,8%;
- таурин — +1,5%;
- кеторолак, корвалол, мелоксикам и нафазолин — +1,4%;
- метилурацил и пенталгин — +1,3%.
Снизились цены на левомеколь (-0,6%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросла стоимость ваты (+1,5%), бинтов (+0,7%), шприцев одноразовых (+0,6%) и корригирующих очков (+0,5%).
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