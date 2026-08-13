Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в июле

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле 2026 года.

Индекс цен на медикаменты

Июль 2026 г. к Январь—июль

2026 г. к

январю—июль

2025 г. Справочно Июль 2025 г. к Январь—июль

2025 г. к

январю—июль

2024 г. июню

2026 г. декабрю

2025 г. июлю

2025 г. июню

2025 г. декабрю

2024 г. июлю

2024 г. 100,56 104,55 108,75 109,20 100,46 105,64 109,49 109,61

Источник: Росстат

В июле стоимость препаратов, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросла на 0,3% к июню. В том числе на:

хлоргексидин — +1,3%;

панкреатин — +1,1%;

цефтриаксон — +1,0%;

лоперамид — +0,7%;

диклофенак, индапамид и салициловую кислоту — +0,6%;

амброксол, омепразол и парацетамол — +0,5%.

О снижении цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП не сообщается.

На лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в июле в среднем поднялись на 0,9%, в том числе на:

активированный уголь — +3,0%;

валидол — +2,1%;

меновазин и цитрамон — +1,8%;

таурин — +1,5%;

кеторолак, корвалол, мелоксикам и нафазолин — +1,4%;

метилурацил и пенталгин — +1,3%.

Снизились цены на левомеколь (-0,6%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросла стоимость ваты (+1,5%), бинтов (+0,7%), шприцев одноразовых (+0,6%) и корригирующих очков (+0,5%).