Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в июне

Росстат представил отчет об индексе потребительских цен в июне 2026 года.

Индекс цен на медикаменты

Июнь 2026 г. к Январь—июнь

2026 г. к

январю—июнь

2025 г. Справочно Июнь 2025 г. к Январь—июнь

2025 г. к

январю—июнь

2024 г. маю

2026 г. декабрю

2025 г. июню

2025 г. маю

2025 г. декабрю

2024 г. июню

2024 г. 100,36 103,97 108,64 109,27 100,59 105,16 109,54 109,63

Источник: Росстат

В июне стоимость препаратов, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросла на 0,3% к маю. В том числе на:

ацетилсалициловую кислоту — +1,4%;

и салициловую кислоту — +1,3%;

омепразол и хлоргексидин — +0,7%;

парацетамол — +0,6%;

лоперамид — +0,5%;

диклофенак, интерферон альфа-2В, ксилометазолин, панкреатин и цефтриаксон — +0,4%.

Снизились цены на аскорбиновую кислоту и дротаверин (-0,4%)

На лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в июне в среднем поднялись на 1,2%, в том числе на:

кардиомагнил и троксерутин — +1,7%;

активированный уголь — +1,6%;

левомеколь — +1,1%;

валосердин и кеторолак — +0,9%;

цитрамон — +0,8%;

нимесулид и ренгалин — +0,7%;

метамизол натрия — +0,6%.

Снизились цены на валидол (-0,5%) и римантадин (-0,4%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов изменились цены на вату (+0,8%), бинты (+0,7%), шприцы одноразовые (+0,6%) и термометры медицинские электронные стандартные (+0,4%).