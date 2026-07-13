Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в июне
Росстат представил отчет об индексе потребительских цен в июне 2026 года.
Индекс цен на медикаменты
|
Июнь 2026 г. к
|
Январь—июнь
|
Справочно
|
Июнь 2025 г. к
|
Январь—июнь
|
маю
|
декабрю
|
июню
|
маю
|
декабрю
|
июню
|
100,36
|
103,97
|
108,64
|
109,27
|
100,59
|
105,16
|
109,54
|
109,63
Источник: Росстат
В июне стоимость препаратов, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросла на 0,3% к маю. В том числе на:
- ацетилсалициловую кислоту — +1,4%;
- и салициловую кислоту — +1,3%;
- омепразол и хлоргексидин — +0,7%;
- парацетамол — +0,6%;
- лоперамид — +0,5%;
- диклофенак, интерферон альфа-2В, ксилометазолин, панкреатин и цефтриаксон — +0,4%.
Снизились цены на аскорбиновую кислоту и дротаверин (-0,4%)
На лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в июне в среднем поднялись на 1,2%, в том числе на:
- кардиомагнил и троксерутин — +1,7%;
- активированный уголь — +1,6%;
- левомеколь — +1,1%;
- валосердин и кеторолак — +0,9%;
- цитрамон — +0,8%;
- нимесулид и ренгалин — +0,7%;
- метамизол натрия — +0,6%.
Снизились цены на валидол (-0,5%) и римантадин (-0,4%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов изменились цены на вату (+0,8%), бинты (+0,7%), шприцы одноразовые (+0,6%) и термометры медицинские электронные стандартные (+0,4%).
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