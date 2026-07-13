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Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в июне

13.07.2026
12:31
ДинаКоблова
Цены на препараты из Перечня ЖНВЛП в июне выросли в среднем на 0,3% к маю, указано в данных Росстата. Рост цен на лекарства, не относящиеся к жизненно важным, в июне составил в среднем 0,5% к маю.
Фото: 123rf.com

Росстат представил отчет об индексе потребительских цен в июне 2026 года.

Индекс цен на медикаменты

Июнь 2026 г. к

Январь—июнь
2026 г. к
январю—июнь
2025 г.

Справочно

Июнь 2025 г. к

Январь—июнь
2025 г. к
январю—июнь
2024 г.

маю
2026 г.

декабрю
2025 г.

июню
2025 г.

маю
2025 г.

декабрю
2024 г.

июню
2024 г.

100,36

103,97

108,64

109,27

100,59

105,16

109,54

109,63

Источник: Росстат

В июне стоимость препаратов, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросла на 0,3% к маю. В том числе на:

  • ацетилсалициловую кислоту — +1,4%;
  • и салициловую кислоту — +1,3%;
  • омепразол и хлоргексидин — +0,7%;
  • парацетамол — +0,6%;
  • лоперамид — +0,5%;
  • диклофенак, интерферон альфа-2В, ксилометазолин, панкреатин и цефтриаксон — +0,4%.

Снизились цены на аскорбиновую кислоту и дротаверин (-0,4%)

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На лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в июне в среднем поднялись на 1,2%, в том числе на:

  • кардиомагнил и троксерутин — +1,7%;
  • активированный уголь — +1,6%;
  • левомеколь — +1,1%;
  • валосердин и кеторолак — +0,9%;
  • цитрамон — +0,8%;
  • нимесулид и ренгалин — +0,7%;
  • метамизол натрия — +0,6%.

Снизились цены на валидол (-0,5%) и римантадин (-0,4%).

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Среди медицинских товаров и перевязочных материалов изменились цены на вату (+0,8%), бинты (+0,7%), шприцы одноразовые (+0,6%) и термометры медицинские электронные стандартные (+0,4%).

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