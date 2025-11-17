Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в октябре
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре 2025 года.
Индекс цен на медикаменты
|
Октябрь 2025 г. к
|
Январь-октябрь
|
Справочно
|
Октябрь 2024 г. к
|
Январь-октябрь
|
сентябрю
|
декабрю
|
октябрю
|
сентябрю
|
декабрю
|
октябрю
|
101,15
|
108,43
|
109,27
|
109,50
|
101,07
|
109,76
|
111,62
|
111,10
Источник: Росстат
В октябре цены на лекарственные препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1%. В том числе на:
- беталок ЗОК — +6,6%,
- натрия хлорид — +1,9%,
- диклофенак — +1,8%,
- аскорбиновую кислоту — +1,7%,
- ибупрофен — +1,4%,
- лоперамид и омепразол — +1,3%,
- амброксол — +1,2%.
Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,4%).
На лекарственные препараты, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, цены в октябре в среднем поднялись на 1,2%, в том числе на:
- троксерутин — +3,0%,
- метилурацил — +2,4%,
- меновазин — +2,2%,
- лизобакт — +2,0%,
- корвалол — +1,9%,
- валерианы экстракт и нимесулид — +1,8%,
- аскофен-П, граммидин и ренгалин — +1,7%,
- канефрон Н и кардиомагнил — +1,6%,
- нафазолин — +1,5%,
- гепариновую мазь и кеторол экспресс — +1,4%.
Из наблюдаемых товаров, которые включены в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, изменились цены на:
- санитарно-гигиенические маски (медицинские) — +1,3%,
- кремы детские — +1,0%,
- дезинфицирующие средства для поверхностей, пасты зубные — +0,9%,
- антисептики для рук и пеленки для новорожденных — +0,8%,
- щетки зубные — +0,4%.
Снизились цены на бутылочки для кормления (-0,6%) и подгузники детские бумажные (-0,4%).
