Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в октябре

17.11.2025
11:46
ДинаКоблова
Цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП в октябре выросли на 1% к сентябрю, следует из данных Росстата. Рост цен на препараты, не относящиеся к жизненно важным, составил в среднем 1,2%.
Фото: 123rf.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре 2025 года.

Индекс цен на медикаменты

Октябрь 2025 г. к

Январь-октябрь
2025 г.
к январю-октябрю
2024 г.

Справочно

Октябрь 2024 г. к

Январь-октябрь
2024 г.
к январю-октябрю
2023 г.

сентябрю
2025 г.

декабрю
2024 г.

октябрю
2024 г.

сентябрю
2024 г.

декабрю
2023 г.

октябрю
2023 г.

101,15

108,43

109,27

109,50

101,07

109,76

111,62

111,10

Источник: Росстат

В октябре цены на лекарственные препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1%. В том числе на:

  • беталок ЗОК — +6,6%,
  • натрия хлорид — +1,9%,
  • диклофенак — +1,8%,
  • аскорбиновую кислоту — +1,7%,
  • ибупрофен — +1,4%,
  • лоперамид и омепразол — +1,3%,
  • амброксол — +1,2%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,4%).

На лекарственные препараты, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, цены в октябре в среднем поднялись на 1,2%, в том числе на:

    • троксерутин — +3,0%,
    • метилурацил — +2,4%,
    • меновазин — +2,2%,
    • лизобакт — +2,0%,
    • корвалол — +1,9%,
    • валерианы экстракт и нимесулид — +1,8%,
    • аскофен-П, граммидин и ренгалин — +1,7%,
    • канефрон Н и кардиомагнил — +1,6%,
    • нафазолин — +1,5%,
    • гепариновую мазь и кеторол экспресс — +1,4%.

Из наблюдаемых товаров, которые включены в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, изменились цены на:

  • санитарно-гигиенические маски (медицинские) — +1,3%,
  • кремы детские — +1,0%,
  • дезинфицирующие средства для поверхностей, пасты зубные — +0,9%,
  • антисептики для рук и пеленки для новорожденных — +0,8%,
  • щетки зубные — +0,4%.

Снизились цены на бутылочки для кормления (-0,6%) и подгузники детские бумажные (-0,4%).

