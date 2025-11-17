Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в октябре

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре 2025 года.

Индекс цен на медикаменты

Октябрь 2025 г. к Январь-октябрь

2025 г.

к январю-октябрю

2024 г. Справочно Октябрь 2024 г. к Январь-октябрь

2024 г.

к январю-октябрю

2023 г. сентябрю

2025 г. декабрю

2024 г. октябрю

2024 г. сентябрю

2024 г. декабрю

2023 г. октябрю

2023 г. 101,15 108,43 109,27 109,50 101,07 109,76 111,62 111,10

Источник: Росстат

В октябре цены на лекарственные препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1%. В том числе на:

беталок ЗОК — +6,6%,

натрия хлорид — +1,9%,

диклофенак — +1,8%,

аскорбиновую кислоту — +1,7%,

ибупрофен — +1,4%,

лоперамид и омепразол — +1,3%,

амброксол — +1,2%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,4%).

< img src ="https://datawrapper.dwcdn.net/CI0xi/full.png" alt="Из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в октябре подорожал ибупрофен (Bar Chart)" />

На лекарственные препараты, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, цены в октябре в среднем поднялись на 1,2%, в том числе на:

троксерутин — +3,0%,



метилурацил — +2,4%,



меновазин — +2,2%,



лизобакт — +2,0%,



корвалол — +1,9%,



валерианы экстракт и нимесулид — +1,8%,



аскофен-П, граммидин и ренгалин — +1,7%,



канефрон Н и кардиомагнил — +1,6%,



нафазолин — +1,5%,



гепариновую мазь и кеторол экспресс — +1,4%.

< img src ="https://datawrapper.dwcdn.net/1EAsr/full.png" alt="Не из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в октябре подорожал троксерутин (Bar Chart)" />

Из наблюдаемых товаров, которые включены в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, изменились цены на:

санитарно-гигиенические маски (медицинские) — +1,3%,

кремы детские — +1,0%,

дезинфицирующие средства для поверхностей, пасты зубные — +0,9%,

антисептики для рук и пеленки для новорожденных — +0,8%,

щетки зубные — +0,4%.

Снизились цены на бутылочки для кормления (-0,6%) и подгузники детские бумажные (-0,4%).