Рост выручки аптек замедлился за последние пять месяцев

В январе—мае 2026 года аптечные продажи всего ассортимента — лекарства, БАД и прочие изделия — составили 1 трлн руб. По сравнению с таким же периодом 2025 года выручка выросла на 4%. Продажи LFL (like for like) без учета органического роста выросли еще меньше — на 1%, следует из отчета компании «АльфаРМ».

Динамика выручки аптек в последние несколько лет была неравномерной. В 2021 году прирост за пять месяцев составил 6%, а на следующий год в январе—мае 2022 году он был 17% (рис. 1). Годовые продажи колеблются меньше (рис. 2). Исходя из данных за предыдущие годы, можно было бы предположить, что в следующем году динамика будет более высокой, но из-за непростой ситуации в экономике отскока может не случиться.

Рис. 1

Рис. 2

Источник: отчеты «АльфаРМ»

Общую выручку аптек все еще поддерживает органический рост точек фармацевтической розницы. В конце мая 2026 года в России было примерно на 1,8 тыс. аптек больше по сравнению с маем 2025 года.

При этом не всегда количество точек дает возможность занять большую долю на рынке. Например, в рейтинге аптечных сетей за пять месяцев 2026 года на третьей строчке «Планета здоровья» с меньшим количеством точек по сравнению с некоторыми сетями, расположившимися ниже.