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«Ростех» сообщил о росте российского рынка медизделий в 2025 году

16.07.2026
16:10
ДинаКоблова
Объем российского рынка медицинских изделий в 2025 году вырос на 3% год к году, следует из аналитики госкорпорации «Ростех». В тройку лидеров по объему реализации вошли in-vitro-диагностика, общая хирургия и эндоскопия и cердечно-сосудистая хирургия и нейрохирургия. 
Фото: rostec.ru

Объем российского рынка медицинских изделий в 2025 году составил 876,6 млрд руб., что на 3% (26,8 млрд руб.) выше показателя прошлого года, такие данные представила компания «РТ-Медицинские технологии» («РТ-МедТех» госкорпорации «Ростех»). Среднегодовой темп роста за последние пять лет — 5%.

В 2025 году доля отечественной продукции достигла 32% против 30% в 2024 году. По уровню локализации лидирует направление «Реабилитация и восстановительная медицина», которое занимает 74% рынка.

В тройку лидеров по объему реализации медизделий вошли in-vitro-диагностика, общая хирургия и эндоскопия и cердечно-сосудистая хирургия и нейрохирургия. В последней категории госкорпорация увеличила плановый объем реализации на 9% благодаря запуску серийного производства первого российского МРТ-совместимого кардиоэлектростимулятора.

«В 2025 году инвестиции корпорации в медицинские проекты составили 279 млн руб. В ближайшие годы мы планируем увеличить присутствие на рынке в четыре раза и наладить серийный выпуск около 40 новых видов оборудования», — отметил статс-секретарь «Ростеха» Сергей Цыб.

Он предположил, что дальнейшее развитие медицинской промышленности будет зависеть от трех ключевых факторов: углубления локализации, формирования собственной компонентной базы и освоения технологически сложных категорий медоборудования.

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