Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармПроекции 2026
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Росздравнадзор будет выдавать заключения о соответствии образовательным организациям

05.12.2025
18:40
ДинаКоблова
Правительство РФ утвердило новый обязательный порядок для организаций медицинского и фармацевтического образования. Теперь они должны получать заключение Росздравнадзора, подтверждающее соответствие их кадрового и материально-технического обеспечения практической подготовке студентов.
Фото: 123rf.com

Правительство России утвердило порядок выдачи, приостановки и прекращения действия заключения о соответствии на образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования. Постановление № 1942 от 28.11.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 марта 2026 года все образовательные организации, реализующие программы медицинского и фармацевтического образования, должны получить специальное заключение Росздравнадзора. Документ подтверждает, что учебное заведение имеет необходимую материальную базу и квалифицированные кадры для проведения практики студентов.

Чтобы оформить заключение, нужно направить в Росздравнадзор через интерактивную форму в личном кабинете на портале госуслуг заявление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

В заявлении нужно указать:

  • сведения о планируемых к реализации образовательных программ с указанием количества обучающихся;
  • сведения о специальностях дополнительных профессиональных программ и уровнях квалификации;
  • информацию о медицинских и фармацевтических организациях, на базе которых планируется проведение практической подготовки;
  • информацию о кадровом обеспечении образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся, отдельно по каждой специальности с указанием ФИО преподавателей, номеров СНИЛС и уникального номера реестровой записи (OID) в федеральном регистре мед- и фармработников;
  • реквизиты договоров с организациями, на базе которых проводится практика.

Росздравнадзор может отказать в выдаче заключения, если учебное заведение не соответствует требованиям, предоставило неполные или недостоверные сведения либо не уплатило госпошлину. После получения сведения о заключении вносятся в реестр и публикуются на сайте Росздравнадзора.

До 1 сентября 2026 года продлится переходный период, срок рассмотрения заявлений в который составит до 25 рабочих дней. После 1 сентября срок проверки сократится до 5 рабочих дней.

Порядок будет действовать до 1 марта 2032 года.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.