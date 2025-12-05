Росздравнадзор будет выдавать заключения о соответствии образовательным организациям

Правительство России утвердило порядок выдачи, приостановки и прекращения действия заключения о соответствии на образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования. Постановление № 1942 от 28.11.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 марта 2026 года все образовательные организации, реализующие программы медицинского и фармацевтического образования, должны получить специальное заключение Росздравнадзора. Документ подтверждает, что учебное заведение имеет необходимую материальную базу и квалифицированные кадры для проведения практики студентов.

Чтобы оформить заключение, нужно направить в Росздравнадзор через интерактивную форму в личном кабинете на портале госуслуг заявление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

В заявлении нужно указать:

сведения о планируемых к реализации образовательных программ с указанием количества обучающихся;

сведения о специальностях дополнительных профессиональных программ и уровнях квалификации;

информацию о медицинских и фармацевтических организациях, на базе которых планируется проведение практической подготовки;

информацию о кадровом обеспечении образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся, отдельно по каждой специальности с указанием ФИО преподавателей, номеров СНИЛС и уникального номера реестровой записи (OID) в федеральном регистре мед- и фармработников;

реквизиты договоров с организациями, на базе которых проводится практика.

Росздравнадзор может отказать в выдаче заключения, если учебное заведение не соответствует требованиям, предоставило неполные или недостоверные сведения либо не уплатило госпошлину. После получения сведения о заключении вносятся в реестр и публикуются на сайте Росздравнадзора.

До 1 сентября 2026 года продлится переходный период, срок рассмотрения заявлений в который составит до 25 рабочих дней. После 1 сентября срок проверки сократится до 5 рабочих дней.

Порядок будет действовать до 1 марта 2032 года.