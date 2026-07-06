Росздравнадзор обновит чек-листы по контролю за медизделиями
Росздравнадзор разработал формы
- Проведение технических испытаний, токсикологических исследований медицинских изделий;
- Проведение клинических испытаний медицинских изделий;
- Применение медицинских изделий в медицинской организации;
- Обращение медицинского изделия производителями и/или уполномоченными представителями производителя;
- Проведение технического обслуживания, наладки, монтажа, ремонта медицинских изделий;
- Транспортировка медицинских изделий;
- Хранение и/или реализация медицинских изделий.
Во всех формах проверочных листов обновлены ссылки на нормативно-правовые акты: обновлены ссылки на приказы Минздрава РФ и решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Кроме того, в проверочном листе по клиническим испытаниям уточнены формулировки: при проведении многоцентровых испытаний теперь требуется согласование не только с медорганизациями, но и с координатором-исследователем.
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