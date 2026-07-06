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Росздравнадзор обновит чек-листы по контролю за медизделиями

06.07.2026
12:31
ДинаКоблова
Росздравнадзор намерен обновить чек-листы для контроля за обращением медицинских изделий. Документ с обновленными ссылками на нормативно-правовые акты заменит приказ от 2022 года.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор разработал формы проверочных листов для контроля за обращением медицинских изделий. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 18 июля.

Документ заменит приказы Росздравнадзора № 1 от 10.01.2022 и № 5169 от 17.09.2025, которые признаются утратившими силу. Обновляются все семь форм чек-листов:

  • Проведение технических испытаний, токсикологических исследований медицинских изделий;
  • Проведение клинических испытаний медицинских изделий;
  • Применение медицинских изделий в медицинской организации;
  • Обращение медицинского изделия производителями и/или уполномоченными представителями производителя;
  • Проведение технического обслуживания, наладки, монтажа, ремонта медицинских изделий;
  • Транспортировка медицинских изделий;
  • Хранение и/или реализация медицинских изделий.

Во всех формах проверочных листов обновлены ссылки на нормативно-правовые акты: обновлены ссылки на приказы Минздрава РФ и решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Кроме того, в проверочном листе по клиническим испытаниям уточнены формулировки: при проведении многоцентровых испытаний теперь требуется согласование не только с медорганизациями, но и с координатором-исследователем.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября.

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