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Росздравнадзор призвал ужесточить контроль за температурой хранения лекарств

01.07.2026
16:00
ДинаКоблова
Росздравнадзор опубликовал рекомендацию для аптечных организаций в связи с жарой в некоторых регионах страны. Служба призвала следить за соблюдением температурного режима для хранения лекарств.
Фото: изображение создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Росздравнадзор призвал аптечные и медицинские организации соблюдать необходимый температурный режим при хранении и перевозке лекарств, сообщение об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

Из-за аномально жаркой погоды и повышенной влажности в некоторых регионах России служба призвала уделить особое внимание температурному режиму в торговых залах аптек, фельдшерско-акушерских пунктах, а также в помещениях больниц и поликлиник. Отдельно Росздравнадзор обратил внимание на соблюдение правил хранения термолабильных лекарственных средств и препаратов, требующих хранения в «сухом месте».

«Нарушение правил хранения лекарств может привести к снижению их терапевтических свойств и причинить вред жизни и здоровью граждан», — заявили в службе.

Руководителям аптек рекомендовали усилить контроль за кондиционированием помещений и строго соблюдать правила хранения и перевозки лекарственных препаратов. В случае перебоев с электроэнергией нужно принять дополнительные меры, чтобы обеспечить необходимые условия хранения фармпрепаратов, в том числе с использованием генераторов.

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