Росздравнадзор призвал ужесточить контроль за температурой хранения лекарств

Росздравнадзор призвал аптечные и медицинские организации соблюдать необходимый температурный режим при хранении и перевозке лекарств, сообщение об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

Из-за аномально жаркой погоды и повышенной влажности в некоторых регионах России служба призвала уделить особое внимание температурному режиму в торговых залах аптек, фельдшерско-акушерских пунктах, а также в помещениях больниц и поликлиник. Отдельно Росздравнадзор обратил внимание на соблюдение правил хранения термолабильных лекарственных средств и препаратов, требующих хранения в «сухом месте».

«Нарушение правил хранения лекарств может привести к снижению их терапевтических свойств и причинить вред жизни и здоровью граждан», — заявили в службе.

Руководителям аптек рекомендовали усилить контроль за кондиционированием помещений и строго соблюдать правила хранения и перевозки лекарственных препаратов. В случае перебоев с электроэнергией нужно принять дополнительные меры, чтобы обеспечить необходимые условия хранения фармпрепаратов, в том числе с использованием генераторов.