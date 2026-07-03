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Росздравнадзор разработал регламент ввоза и вывоза органов и тканей человека

03.07.2026
17:20
ДинаКоблова
Росздравнадзор разработал новый Административный регламент, который устанавливает порядок выдачи заключений для ввоза в Россию и вывоза из страны органов и тканей человека, крови и ее компонентов. Заявление можно подать онлайн, срок оказания услуги составит от 4 до 5 рабочих дней.
Фото: изображение создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Росздравнадзор разработал Административный регламент, устанавливающий порядок выдачи заключений (разрешительных документов) для ввоза в Россию и вывоза из нее органов и тканей человека, крови и ее компонентов. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 17 июля.

Услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также их уполномоченным представителям. Исключение составляют образцы биологических материалов человека, гемопоэтические стволовые клетки, костный мозг, донорские лимфоциты для неродственной трансплантации, половые клетки и эмбрионы — на эти категории новый порядок не распространяется.

Заявление можно подать через портал госуслуг, информационную систему «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности или лично в Росздравнадзор. Максимальный срок предоставления услуги — от 4 до 5 рабочих дней в зависимости от категории заявителя. Заявителям выдается заключение, оформленное по единой форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Также предусмотрена процедура исправления опечаток и ошибок в уже выданных заключениях — решение принимается в течение 2 рабочих дней, а результат выдается на следующий день.

В выдаче разрешения могут отказать в случаях неподтверждения полномочий представителя заявителя, неполного комплекта документов, наличия неполных или недостоверных сведений в заявлении или оформления документов не на русском языке.

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