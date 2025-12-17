Росздравнадзор завершил интеграцию с маркетплейсами для верификации медизделий

Росздравнадзор завершил интеграцию информационных систем крупнейших российских маркетплейсов — «МегаМаркет», Wildberies, Ozon и «Яндекс Маркет» — с Государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора.

«Такое сотрудничество позволит верифицировать широкую номенклатуру медицинских изделий, реализуемых на электронных площадках», — сообщили в пресс-службе органа.

Теперь маркетплейсы смогут принимать решения о возможности размещения карточки товара медизделия уже на этапе модерации (до его публикации) с учетом верификации сведений о государственной регистрации. Мера призвана сформировать прозрачную и безопасную систему в сфере интернет-торговли медизделиями.

По данным Росздравнадзора, благодаря сотрудничеству с маркетплейсами в 2025 году было заблокировано около 500 тыс. карточек товаров с неподтвержденной госрегистрацией медизделий.