СберИндекс выяснил, как изменился за год возраст самого прибыльного покупателя аптек

СберИндекс проанализировал транзакционные и платежные данные Сбера и на их основе рассчитал прибыльность аптек. О результатах исследования рассказала управляющий директор лаборатории СберИндекс (Сбер) Дарья Цыплакова в ходе дискуссии на «Фармлиге», сообщает корреспондент «ФВ».

Что выяснили

Сравнение прибыльности аптек Москвы за февраль–август 2025 и тот же период 2026 года показало, что средний возраст аудитории самых рентабельных аптек сместился с 51 года (8,9%) до 54 лет (8,8%). «У нас вот эта точка максимума всего лишь за год сместилась в пользу более пожилой аудитории», — привела данные Дарья Цыплакова. Она подчеркнула, что такое быстрое изменение нетипично для рынка в целом. «Такое сильное изменение за год не характерно для рынка по нашему опыту изучения других видов ритейла», – сказала она.

При этом, по ее словам, сам по себе возрастной профиль прибыльной аудитории в аптеках отличается от других сегментов ритейла. «Наиболее рентабельными в действительности в Москве являются аптеки с аудиторией 48–53 года. И для нас это необычный факт, потому что для различных категорий бизнеса за пределами аптек и медицинских товаров наиболее маржинальной категорией является более молодая аудитория 35–44 года», — сказала аналитик. При этом результат очищен от влияния доходов, заметила спикер. «Вы не можете интерпретировать молодую аудиторию как менее доходную, мы убрали этот фактор из расчета», — сказала она.

Для пространственного анализа СберИндекс использует гексагоны — шестиугольные ячейки, покрывающие карту города. Аудитория в каждой ячейке — это не живущие и не работающие там люди, а фактические посетители аптек: все, кто совершал в них покупки.

В 2026 году средний возраст аудитории самых рентабельных аптек увеличился на три года.

Причина такого смещения возраста прибыльной аудитории, по ее словам, кроется в активном проникновении и росте онлайн-предложений. «Снижается маржинальность аптек с более молодой аудиторией и растет с более пожилой. Это получается за счет того, что молодая аудитория использует возможности онлайн-предложений и является более чувствительной к ценовому фактору», — пояснила спикер. Аптеки с молодой аудиторией стали менее рентабельными из-за изменения ценовой чувствительности, а с пожилой — более рентабельными, что может быть связано с ростом числа препаратов для регулярного лечения и с тем, что пожилые реже сравнивают цены онлайн.

Данные СберИндекс.

СберИндекс также оценил, как на прибыльность аптек влияет тип локации. По данным за февраль–август 2025 года, в среднем по московским торговым центрам (ТЦ) наценки у аптек ниже на 2,9%, чем в стрит-ритейле. Под наценкой здесь понимается экономическая наценка — превышение выручки над всеми издержками, включая аренду, зарплаты и другие расходы, а не торговая наценка над ценой поставщика. Однако в Центральном административном округе (ЦАО) картина обратная: здесь наценки в ТЦ выше на 2,3%. До 60% этой разницы можно объяснить более широким географическим охватом торговых центров — они привлекают покупателей из разных районов города.

«Торговые центры побеждают только в Центральном административном округе. Это получается за счет того, что центр Москвы, в отличие от периферии, стягивает аудиторию с различных частей Москвы. Торговые центры объединяют в себе несколько сценариев. Там можно сходить в кафе, купить одежду, заодно сходить в аптеку», — говорит Дарья Цыплакова.

В остальных округах картина обратная: наценки в ТЦ там ниже на 6% в среднем, чем в стрит-ритейле. Высокий трафик ТЦ сам по себе не гарантирует прибыльность — в большинстве округов он не покрывает аренду и конкуренцию. При этом данные о наценках — не рекомендация закрывать аптеки в ТЦ или открываться только в прибыльных локациях. «Это не рекомендация открываться в высокомаржинальных секторах и все закрывать в менее маржинальных. Это общая картина аптек вот сейчас работающих», — сказала спикер. Для конкретного решения нужен отдельный расчет перераспределения спроса и учет специфики сети, подчеркнула она.