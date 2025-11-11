Шесть фармкомпаний вошли в рейтинг работодателей от РБК за 2025 год

РБК поделился результатами рейтинга работодателей за 2025 год, в исследовании приняли участие 381 компания.

В рейтинг вошли в том числе фармацевтические компании:

«ПСК Фарма» — I группа;

«Герофарм» — II группа;

Biocad — III группа;

«Биннофарм Групп» — III группа;

«Биофармрус» (Librederm) — III группа;

«Вертекс» — III группа.

Средняя зарплата в компаниях-участниках, согласно исследованию, составляет более 169 тыс. руб. Суммарные выплаты участников рейтинга по заработной плате в 2025 году — 6,1 трлн руб. Количество сотрудников среди участников рейтинга — 3,9 млн человек.

Это четвертый ежегодный рейтинг работодателей от РБК. В 2024 году в рейтинг вошли четыре фармкомпании.