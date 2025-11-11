Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиПроизводство

Шесть фармкомпаний вошли в рейтинг работодателей от РБК за 2025 год

11.11.2025
18:02
ДинаКоблова
В рейтинг работодателей за 2025 год от РБК вошли шесть фармкомпаний. Всего в исследовании поучаствовали 381 компания. В прошлом году в рейтинг попали четыре фармкомпании.
Фото: 123rf.com

РБК поделился результатами рейтинга работодателей за 2025 год, в исследовании приняли участие 381 компания.

В рейтинг вошли в том числе фармацевтические компании:

  • «ПСК Фарма» — I группа;
  • «Герофарм» — II группа;
  • Biocad — III группа;
  • «Биннофарм Групп» — III группа;
  • «Биофармрус» (Librederm) — III группа;
  • «Вертекс» — III группа.

Средняя зарплата в компаниях-участниках, согласно исследованию, составляет более 169 тыс. руб. Суммарные выплаты участников рейтинга по заработной плате в 2025 году — 6,1 трлн руб. Количество сотрудников среди участников рейтинга — 3,9 млн человек.

Это четвертый ежегодный рейтинг работодателей от РБК. В 2024 году в рейтинг вошли четыре фармкомпании.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.