СИП подтвердил правоту ФАС России в споре с «Аксельфармом» о руксолитинибе

Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая сочла вывод на рынок дженерика руксолитиниба до истечения патентной защиты недобросовестной конкуренцией. Кассация оставила без удовлетворения жалобу компании «Аксельфарм». Резолютивная часть постановления СИП от 30 сентября опубликована в системе «Мой арбитр».

Компания «Аксельфарм» зарегистрировала руксолитиниб — отечественный дженерик оригинального лекарства «Джакави» от Novartis в ноябре 2023 года. Используемые в нем изобретения охраняются евразийскими патентами № 019504 и № 019784, принадлежащими Incyte Corporation (США). Препарат применяется для терапии миелопролиферативных гематологических заболеваний, лечения осложнений трансплантации, когда донорские клетки атакуют реципиента.

В 2024 году ФАС РФ признала введение дженерика руксолитиниба в гражданский оборот в период патентной защиты (действует до 12 июля 2028 года) актом недобросовестной конкуренции, писал «ФВ». Фармкомпании выдали предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и о перечислении полученного от его продажи дохода в федеральный бюджет. Спор между регулятором и фармпроизводителем продолжился в суде.

Сначала «Аксельфарму» удалось оспорить решение регулятора: в ноябре 2025 года Арбитражный суд Москвы признал решение и предписание ФАС России незаконными, сообщал «ФВ». Суд первой инстанции сделал вывод, что антимонопольный орган вышел за пределы своих полномочий, установив нарушение исключительных прав. После этого в декабре прошлого года ФАС РФ отозвала свое письмо руководителям территориальных органов и участникам контрактной системы о нарушении действующего законодательства при выводе ряда дженериков до истечения патентов.

Но в июне 2026 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции. Апелляция заключила, что ФАС РФ вправе устанавливать факт использования результата интеллектуальной деятельности при рассмотрении дел о недобросовестной конкуренции. Теперь с этими выводами фактически согласился Суд по интеллектуальным правам, который не нашел оснований для отмены постановления апелляции.

Параллельно ФАС РФ обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к «Аксельфарму» на 960,8 млн руб. дохода, полученного от реализации препарата.

«ФВ» направил запросы в ФАС России и «Аксельфарм».