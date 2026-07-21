Сколько готовы платить за платные онлайн-консультации фармспециалистов

Подавляющее большинство опрошенных (77%) покупают лекарства в аптеке не реже одного раза в месяц. Наиболее активны молодые люди 18—24 лет (85%) и респонденты с семейным доходом свыше 86 тыс. руб. (83%). Реже одного раза в месяц в аптеку обращаются 23% россиян. Об этом говорится в исследовании Mar Consult*.

Спрос на онлайн-консультации фармспециалистов остается умеренным: 38% хотели бы видеть такую услугу в аптеках. Чаще других о заинтересованности заявляли респонденты с доходом ниже 40 тыс. руб. (49%), тогда как среди граждан 55—65 лет показатель составил 28%. Нейтральную позицию заняли 31% опрошенных, против — 21%, затруднились ответить 10%.

При этом потенциальная аудитория сервиса шире: 62% россиян в той или иной степени готовы пользоваться онлайн-консультациями фармспециалистов. Из них 10% готовы обращаться регулярно, 25% — при необходимости, 27% — хотели бы попробовать формат. Не заинтересованы в услуге 29% респондентов, еще 9% не определились.

Ключевым ограничением остается низкая готовность платить. Среди тех, кто допускает использование онлайн-консультаций, 44% не готовы оплачивать услугу, особенно в группе 55—65 лет (60%). Нейтрально к вопросу оплаты относятся 30% опрошенных, и лишь 26% в той или иной степени готовы платить.

Спрос на платные консультации сконцентрирован в низком ценовом сегменте: 29% готовы платить до 100 руб., 34% — 100—300 руб., 17% — 300—500 руб. Только 10% респондентов допускают расходы свыше 500 руб. Таким образом, около двух третей платежеспособного спроса находится в диапазоне до 300 руб. за консультацию.

Готовность платить за онлайн-консультации фармспециалистов

Данные: Mar Consult

* В опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте 18—65 лет по всем федеральным округам. Опрос проведен в июне 2026 года.