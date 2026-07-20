СМИ сообщили об аресте экс-директора департамента Минпромторга РФ по подозрению в мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга РФ Дмитрия Колобова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщили источники ТАСС и РБК в правоохранительных органах.

Дело связано с хищением денежных средств, выделенных на инновационные проекты в рамках импортозамещения. «Ущерб только по одному эпизоду, связанному с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы, составляет более 50 млн руб.», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник не исключил, что в деле появятся новые эпизоды, а общий ущерб может составить около 1 млрд руб.

«По месту жительства Колобова прошли обыски, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными — 30 тыс. долл., а также драхмы», — сказал собеседник агентства. По его словам, у Дмитрия Колобова также есть дом в Сколково рыночной стоимостью 500 млн руб. «По предварительной информации Колобов владеет недвижимостью в Дубае. Его супруга имеет вид на жительство в ОАЭ», — добавил источник.

Как утверждают источники РБК, вину в инкриминируемом преступлении бывший чиновник не признает. Дмитрий Колобов уволился из Минпромторга РФ в 2023 году по собственному желанию, рассказали РБК в пресс-службе министерства.

Дмитрий Колобов возглавлял Департамент развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России, который курировал вопросы государственной политики в отношении ряда отраслей легкой промышленности, производства товаров первой необходимости и реализации профильных мер государственной поддержки. Согласно приказу № 647 от 27 февраля 2020 года, к отраслям промышленности социально значимых товаров относятся помимо прочего технические средства реабилитации, а именно производство материалов, применяемых в медицинских целях, инвалидных колясок, медицинских инструментов и оборудования и т.д.

Дмитрий Колобов также занимал должность заместителя директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности.