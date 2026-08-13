Соберите ленту для себя!

Что учитывает сервис

В основу рекомендаций ложатся темы статьи, теги, дата публикации и ряд других параметров, поэтому рекомендации будут учитывать тематику и специфику материала, а также его новизну.

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