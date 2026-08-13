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Соберите ленту для себя!

13.08.2026
17:57
На «ФВ» запущен новый сервис. Теперь вам доступны рекомендации на основе ваших научных и профессиональных интересов, которые будут отображаться под основными новостями.
Фото: Фармацевтический вестник

Что учитывает сервис

В основу рекомендаций ложатся темы статьи, теги, дата публикации и ряд других параметров, поэтому рекомендации будут учитывать тематику и специфику материала, а также его новизну.

Ваша личная лента формируется с учетом указанных при регистрации специализации, города, должности и места работы, а также просмотренных ранее материалов. Лента регулярно обновляется и пополняется новыми публикациями.

Заходите и соберите свою ленту рекомендаций!

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