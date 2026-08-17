Совет ЕЭК одобрил внедрение регуляторных практик ВОЗ на территории ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установил, что Надлежащие регуляторные практики в регулировании медицинских продуктов (Good regulatory practices in the regulation of medical products), принятые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), подлежат применению комиссией и уполномоченными органами государств союза. Решение № 87 от 09.07.2026 опубликовано на правовом портале ЕАЭС.

Надлежащие регуляторные практики (GRP) ВОЗ становятся обязательными к применению в ЕАЭС при осуществлении деятельности, связанной с:

разработкой и принятием актов в сфере обращения лекарств;

регулированием обращения лекарств (проведением доклинических и клинических исследований, регистрацией и экспертизой, а также реализацией);

производством лекарственных средств;

проведением фармацевтических инспекций;

оптовой реализацией, транспортированием и хранением лекарственных средств;

фармаконадзором и государственным контролем.

Документ вступит в силу с 24 августа.

«Формирование общего пространства надлежащей регуляторной практики — стратегический шаг, это не техническая правка документов, а создание конкурентной среды с понятными и стабильными условиями для бизнеса и граждан», — сообщил министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин.

В пресс-службе ЕЭК также отметили, что в основу новых подходов заложены девять принципов работы комиссии и национальных регуляторов: законность, последовательность, независимость, беспристрастность, соразмерность, гибкость, понятность, результативность и прозрачность. Ожидается, что внедрение стандартов даст мощный импульс фармацевтической отрасли стран ЕАЭС.