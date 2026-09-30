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Совет ЕЭК внес изменения в правила регистрации медизделий

30.09.2026
12:41
ДинаКоблова
Совет ЕЭК внес изменения в правила регистрации медицинских изделий. Согласно новому документу, отсутствие действующего отчета об инспектировании производства станет основанием для отказа в регистрации медизделия. 
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внес изменения в Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий (утверждены Решением Совета ЕЭК № 46 от 12.02.2016). Решение № 104 от 09.09.2026 опубликовано на правовом портале Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Пункт 114 Правил дополняется новым подпунктом «г»: отсутствие в регистрационном досье действующего отчета о результатах инспектирования производства становится основанием для отказа в регистрации медицинского изделия. Исключения сделаны для двух категорий:

  • медицинских изделий класса потенциального риска применения 1;
  • нестерильных медицинских изделий класса потенциального риска применения 2а.

Для них отчет об инспектировании производства не потребуется.

Ранее Минздрав России подготовил проект приказа о признании утратившим силу Административного регламента Росздравнадзора по регистрации медизделий. Документ от 2017 года заменит новый регламент. 

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