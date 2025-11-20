Новости
Суд отказал в отсрочке госпошлины и вернул иск к «Курской фармации»

20.11.2025
18:29
ДинаКоблова
Иск «Корпорации развития Курской области» о взыскании 54,9 млн руб. с «Курской фармации» возвращен истцу. Основанием для возврата стал отказ суда в предоставлении отсрочки по уплате госпошлины.
Фото: 123rf.com

Арбитражный суд Курской области отказал АО «Корпорация развития Курской области» в предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины и вернул иск к АО «Курская фармация», следует из картотеки арбитражных дел.

«Корпорация развития Курской области» требовала взыскать с «Курской фармации» 54,9 млн руб., где 51,35 млн руб. — основной долг по беспроцентному займу и 3,56 млн руб. — неустойка.

«Корпорация развития Курской области» подала иск к АО «Курская фармация» в октябре. Корпорация просила предоставить отсрочку госпошлины и представила справки из АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк и Банк ПСБ об отсутствии неисполненных платежных документов, а также выписки об оборотах по счетам с января по сентябрь 2025 года. Компания утверждала, что средства предназначены для исполнения госконтрактов и не могут быть потрачены на другие цели.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что истец не находится в тяжелом финансовом положении. Напротив, предоставленные справки из банков показали, что на счетах компании на конец сентября 2025 года находилось суммарно более 185 млн руб. При этом истец не предоставил документов, которые бы подтвердили, что эти деньги целевые и могут использоваться только для исполнения госзаказов.

«Таким образом, истцом документально не подтверждено ходатайство о предоставлении отсрочки от уплаты государственной пошлины», — заключил суд.

