Суд отменил брачный договор Николая Шаврина в деле о банкротстве совладельца фармдистрибьютора

Арбитражный суд Пермского края признал недействительным брачный договор Николая и Надежды Шавриных, заключенный незадолго до банкротства предпринимателя, и применил последствия недействительности. Суд согласился с истцом, что соглашение создавало механизм вывода денежных средств из конкурсной массы и было направлено на защиту активов от требований кредиторов. Соответствующее определение опубликовано в системе «Мой арбитр» и подлежит немедленному исполнению.

Суть иска

Заявление об оспаривании сделки финансовым управляющим было принято судом к производству 12 мая 2025 года. Оно рассматривалось в рамках дела о банкротстве Николая Шаврина (инициировано им в ноябре 2023 года, задолженность превышает 4,18 млрд руб.). 29 марта 2024 года суд признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества гражданина.

Незадолго до объявления себя несостоятельным, спустя более чем 40 лет супружества, в июле 2023 года Николай Шаврин заключил со своей женой брачный договор. Документ установили режим раздельной собственности в отношении ряда активов и денежных поступлений. В частности:

квартира в Перми, которую Надежда Шаврина намеревалась приобрести с использованием ипотеки, должна была стать ее личной собственностью;

деньги на счетах, открытых в период брака в связи с профессиональной деятельностью, признавались собственностью владельца счета;

доходы от личного имущества и средства от его продажи также закреплялись за соответствующим супругом.

По материалам дела, квартира стоимостью 6,5 млн руб. была приобретена в основном за счет 5,9 млн руб., полученных от продажи другой квартиры, которую суд рассматривал как совместно нажитое имущество. Однако управляющий обратил внимание на подозрительное движение средств по счетам Надежды Шавриной. На дату заключения брачного договора на ее счетах находилось 463,1 тыс. руб. и 483,20 евро, а ее собственным подтвержденным доходом была пенсия — около 20,9 тыс. руб. в месяц. При этом на протяжении длительного времени она не вносила наличные средства на свои счета. Все изменилось после подписания указанного договора: с 1 августа 2023 года по 31 марта 2026 года на счета Надежды Шавриной было внесено наличными 8,88 млн руб.

Финансовый управляющий настаивал, что внесения происходили уже при наличии признаков неплатежеспособности Николая Шаврина. Он также ссылался на его поручительства по долгам ООО «Годовалов», ликвидацию компании и последующее банкротство.

Конкурсный кредитор ООО «ФК Пульс» поддержал заявление. По его мнению, почти 43 года совместной жизни без брачного договора и его заключение в период финансового кризиса свидетельствовали об отсутствии обычной семейной цели сделки. Кредитор считал, что соглашение использовали для легализации вывода активов: денежные средства, которые могли быть направлены на расчеты с кредиторами, переводились в сферу личного имущества супруги.

Позиция должника

Представитель должника просил отказать в удовлетворении заявления. Он утверждал, что кредиторы не доказали:

какое именно имущество было выведено из конкурсной массы;

что после заключения договора имущественное положение должника ухудшилось;

что имущество супруги существенно превышало ее предполагаемую супружескую долю;

что договор был заключен с нарушением баланса интересов супругов.

По версии должника, брачный договор лишь определил режим уже имевшегося имущества и не причинил ущерба кредиторам. Также указывалось, что договор не направлялся кредиторам.

Выводы суда

На момент заключения брачного договора Николай Шаврин уже имел признаки неплатежеспособности, констатировал суд. Предприниматель владел 50% ООО «Годовалов» и отвечал по обязательствам компании как поручитель. В реестр требований кредиторов фирмы «Годовалов» были включены требования 217 кредиторов на сумму около 9,52 млрд руб.

Супруга является заинтересованным лицом по отношению к должнику, поэтому ее осведомленность о финансовых проблемах супруга презюмируется, отметил суд. При этом Надежда Шаврина не раскрыла источник значительных наличных поступлений на свои счета и не представила доказательств самостоятельных доходов или накоплений, сопоставимых с внесенными суммами.

Определением от 18 сентября 2026 года суд:

удовлетворил заявление финансового управляющего;

признал недействительным брачный договор № 59 АА 449043 от 31 июля 2023 года;

применил последствия недействительности сделки;

восстановил режим общей совместной собственности супругов.

Таким образом, имущество и денежные средства, которые могли быть отнесены к личной собственности супруги на основании оспоренного соглашения, вновь подпадают под режим общей совместной собственности. Это позволяет финансовому управляющему учитывать соответствующую долю имущества при формировании конкурсной массы и расчетах с кредиторами.

Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления определения в полном объеме.