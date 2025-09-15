Суд прекратил дело в отношении Николая Шаврина из-за истечения сроков давности

Симоновский районный суд Москвы прекратил производство в отношении совладельца ООО «Годовалов» Николая Шаврина, говорится на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Решение принято из-за истечения сроков давности, уточняет Vademecum.

Шаврина обвиняли в уклонении от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ). Сторона обвинения в ходе судебного заседания зачитала приговор, согласно которому с 2017 по 2019 год фактический руководитель компании, действуя по предварительному сговору с директором, в нарушение закона вносил в декларации по НДС и расчеты по страховым взносам компании заведомо ложные сведения.

В декларации не были включены 69 юридических и физических лиц, которые необоснованно применяли специальные налоговые режимы. Это повлекло неуплату НДС и страховых взносов на общую сумму более 418 млн руб.

Защита Шаврина ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности:

15 января 2025 года — по эпизоду, связанному с нарушениями при выплате страховых взносов;

25 марта 2025 года — по эпизоду, связанному с выплатой НДС.

Суд удовлетворил ходатайство, и дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Андрей Годовалов с Николаем Шавриным владели ООО «Годовалов». Компания занималась фармацевтической логистикой, а также развивала сеть «Аптека от склада». «Годовалов» был одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

В ноябре 2023 года Годовалов и Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании их несостоятельными.

В январе 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом юридическое лицо — дистрибьютора «Годовалов» — и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. В марте суд признал банкротом Годовалова, а затем и его делового партнера Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества.

СКР возбудил уголовное дело, по которому выполняющие управленческие функции в ООО «Годовалов» заподозрены в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ). Дело Годовалова выделили в отдельное производство, и в марте 2025 года СМИ сообщили о его заочном аресте. Годовалов, по данным следствия, сейчас находится не в России и объявлен в международный розыск.

В мае Арбитражный суд Москвы взыскал убытки в размере 468 млн руб. с Годовалова и Шаврина. Суд также признал недействительными платежи в размере 436 млн руб., которые компания уплатила Сбербанку.

Следственный комитет предъявил обвинение Шаврину в июне. В августе Кировский районный суд Перми передал дело для разбирательства по территориальной подсудности в Симоновский районный суд Москвы.