Суд по интеллектуальным правам оставил в силе патент «Биохимика» на очистку долутегравира

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался удовлетворить иск американской компании ViiV Healthcare, которая обжаловала решение Роспатента. Ранее истец подавал возражение против выдачи патента АО «Биохимик» на способ очистки долутегравира, оспаривая наличие у него необходимого изобретательского уровня. Текст решения СИП от 18 сентября опубликован в системе «Мой арбитр» и вступил в законную силу.

Предмет спора

Компания ViiV Healthcare Company оспаривала решение Роспатента от 5 августа 2025 года, которым ведомство отказало в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2828097.

Патент выдан «Биохимику» по заявке, поданной 25 июля 2024 года. Он охраняет способ очистки долутегравира — ингибитора интегразы ВИЧ — методом перекристаллизации из смеси трех растворителей. Патент также охватывает операции фильтрования, промывки и сушки полученного продукта.

В суде истец заявлял, что описание патента не раскрывает изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом. По мнению заявителя, в патенте приведен ограниченный набор экспериментальных данных, а условия и характеристики исходного долутегравира описаны недостаточно подробно. Компания также оспаривала изобретательский уровень патента: перекристаллизация как способ очистки органических соединений хорошо известна, а подбор растворителей и их соотношений может осуществляться обычными экспериментальными методами.

Роспатент и «Биохимик» просили отказать в удовлетворении заявления и оставить административное решение в силе.

По мнению Роспатента, описание патента содержит необходимые сведения о назначении изобретения, решаемой технической проблеме, существенных признаках способа и заявленном техническом результате.

Решение суда

СИП признал решение Роспатента законным и обоснованным. При оценке изобретательского уровня суд выделил в качестве отличительных признаков не только состав смеси, но и диапазон массовых соотношений растворителей. Суд указал, что ни один из представленных ViiV Healthcare источников не раскрывает эту комбинацию применительно к очистке долутегравира и не показывает ее влияние на одновременное достижение двух результатов — чистоты около 99,9% и выхода до 96% и более.

Решение СИП вступило в силу.

Ранее СИП оставил без удовлетворения иск ViiV Healthcare к компании «Биохимик» (ГК «Промомед», Россия), в котором истец оспаривал обоснованность выдачи другого российского патента ответчика № 2826748 на способ получения долутегравира натрия — действующего вещества препаратов против ВИЧ, писал «ФВ».