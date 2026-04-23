Суд рассмотрит патентный спор Eli Lilly с ГК «Промомед» из-за дженерика абемациклиба

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск фармкомпании Eli Lilly к «Промомеду» и «Биохимику» о защите исключительных прав по евразийскому патенту на абемациклиб. Изобретение применяется в лекарстве для лечения рака молочной железы «Зенлистик». В декабре 2025 года ответчик зарегистрировал первый в России дженерик данного препарата, хотя исключительные права оригинатора действуют в РФ до августа 2034 года. Предварительное заседание назначено на 30 июня, следует из карточки дела в информационной системе суда.

В Eli Lilly на запрос «ФВ» не ответили. В пресс-службе «Промомеда» сообщили, что в основе иска — защита исключительных прав по евразийскому патенту № 018808. Исковые требования американской фармкомпании носят неимущественный характер.

«В аналогичных спорах по делам № А40-279312/2024 и № А40-293087/2024 (истцами выступали американские Genzyme и Pharmacyclics LLC) требования остались без удовлетворения», — подчеркнули в «Промомеде».

Согласно данным системы «Мой арбитр», производство по иску Genzyme было прекращено судом в ноябре 2025 года. Исковые требования и причины прекращения неизвестны — дело рассматривалось в закрытом режиме.

В удовлетворении иска Pharmacyclics LLC к «Промомеду», «Биохимику» и Минздраву РФ Арбитражный суд Москвы отказал в мае 2025 года. Истец просил признать использование в дженерике «Промомеда» с МНН ибрутиниб изобретения, защищенного патентом истца, недостоверными данные в составе регистрационного досье на дженерик, обязать ответчика отозвать регистрационные удостоверения на воспроизведенные продукты и отменить зарегистрированную цену, запретить вводить их в гражданский оборот.

Иск остался без удовлетворения на том основании, что «Минздрав России не наделен полномочиями в сфере защиты прав интеллектуальной собственности при осуществлении регистрации». Истец обжаловал решение суда в апелляционном порядке, но впоследствии отказался от иска.