Суд взыскал с «Промомеда» компенсацию за нарушение патента Bayer на ривароксабан

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск фармкомпании Bayer к «Промомеду», его производственной площадке «Биохимик» и дистрибьютору «Биопрепарат». Он взыскал с первых двух компаний солидарно 6,3 млн руб. — компенсацию за использование изобретения истца при изготовлении дженерика ривароксабана в период действия патента истца, а также по 26,6 тыс. руб. со всех трех организаций — расходы за проведение экспертизы. Судебное решение опубликовано в системе «Мой арбитр».

В чем суть спора

Истец был правообладателем патента РФ № 2297415 на активное действующее вещество ривароксабана в период с 11.12.2000 до 04.12.2024 включительно. В 2013 году оригинальный препарат с этим действующим веществом был зарегистрирован в России под торговым наименованием «Ксарелто».

В январе 2024 года «Промомед» зарегистрировал свой дженерик (производитель — «Биохимик»), а в апреле — цену на него. Правообладатель узнал об этом из открытых источников и направил сторонам предупредительное письмо, в котором заявил о готовности защищать свои интеллектуальные права. Обращение осталось без ответа, а в июне 2024 года ответчик № 1 ввел первую партию своего дженерика в гражданский оборот. В июле того же года между минздравами ряда регионов и «Биохимиком» были заключены контракты на поставку дженерика ривароксабана.

По информации компании «Промомед», в 2024 года она реализовала через бюджетные каналы продаж около 320 тыс. упак. ривароксабана. Выручка от продаж препарата составила более 1 млрд руб.

В августе оригинатор обратился с иском о защите своих исключительных прав в суд. Он требовал взыскать с нарушителей его интеллектуальных прав компенсацию в 12,6 млн руб., ссылаясь на стандартную величину ставки роялти — 10,78%. То есть, будь у «Промомеда» простая лицензия, он бы заплатил правообладателю 6,3 млн руб., но за нарушение патента согласно Гражданскому кодексу РФ предусмотрен двукратный размер стоимости права использования изобретения. Однако суд счел «разумным и соразмерным» взыскать с ответчиков однократную стоимость. Решение не вступило в законную силу.

«ФВ» направил запрос сторонам процесса.

Кто еще получил иск от Bayer

К сентябрю 2024 года Минздрав РФ выдал регудостоверения на лекарства с этим действующим веществом 30 производителям, как российским, так и иностранным, ранее писал «ФВ». В числе первых, еще в 2021 году его получил и «Березовский фармацевтический завод» (далее РУ несколько раз переоформлялось).

В 2023 году Bayer обратился в Арбитражный суд Свердловской области, требуя запретить ответчику использовать изобретение, защищенное российским патентом № 2297415. В марте того же года стороны пришли к мировому соглашению. Производство по делу вскоре было прекращено.

В судебном заседании ответчик заявил, что до сих пор не производил и не вводил свой ривароксабан в гражданский оборот. До окончания срока действия патента завод обязался:

не готовить препарат к вводу в гражданский оборот;

не подавать в Росздравнадзор документы для его выпуска в обращение;

не перерегистрировать свой дженерик в рамках национальных процедур;

не регистрировать другие лекарственные препараты с использованием изобретения Bayer;

не участвовать в аукционах и закупках, включая государственные и муниципальные, с целью продажи препарата;

не заключать сделки, направленные на ввод препарата в оборот;

не производить и не регистрировать субстанцию ривароксабана;

не ввозить такую субстанцию в Россию;

не продавать, не предлагать к продаже и не использовать уже ввезенную субстанцию при производстве лекарств.

В случае несоблюдения своих обязательств ответчик обещал выплачивать Bayer компенсации. Их размер зависел от того, какой именно пункт соглашения не был выполнен.