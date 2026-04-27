Sun Pharma заключила крупнейшую сделку в истории индийской фармотрасли

Sun Pharmaceutical сообщила о покупке американской Organon & Co. за 11,75 млрд долл. За каждую акцию поглощаемой компании будет выплачено 14 долл. — на 24% больше биржевой стоимости ее бумаг на момент закрытия торгов 24 апреля.

Organon выделена из состава фармацевтического концерна MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) в 2021 году и специализируется на препаратах для женского здоровья — к примеру, контрацептив «Импланон НКСТ» (этоногестрел), применяемый при менопаузе «Ливиал» (тиболон), средство для лечения бесплодия «Пурегон» (фоллитропин бета) — и биоаналогах уже одобренных лекарств. Портфель насчитывает свыше 70 торговых наименований, которые продаются более чем в 140 странах. Главные рынки сбыта — США, Европа, Китай, Канада и Бразилия. Продукция выпускается на шести заводах, расположенных в Евросоюзе и развивающихся экономиках.

Для Sun Pharma, крупнейшего производителя дженериков в Индии, сделка открывает сразу несколько стратегических горизонтов. После ее закрытия годовая выручка объединенной структуры превысит 12 млрд долл. Такой показатель позволит не только войти в число 25 крупнейших фармкорпораций мира, но и занять место в тройке лидеров глобального рынка медикаментов для женского здоровья, а также стать седьмым крупнейшим игроком в сегменте биоаналогов. Кроме того, приобретение Organon даст индийской корпорации точку входа в Китай, Бразилию и другие регионы, где до сих пор она была представлена незначительно.

Текущий перечень инновационных разработок Sun Pharma включает средства от кожных, глазных и раковых заболеваний. На них пришлось 20% общего заработка компании по итогам прошлого финансового года — длился с апреля 2024-го по март 2025-го. Благодаря включению Organon в свой состав доля препаратов с уникальными активными веществами в структуре доходов вырастет до 27%.

Неоднозначной остается финансовая сторона сделки. Organon завершила 2025 год с долгом в 8,6 млрд долл. и соотношением чистого долга к EBITDA — прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации основных средств и нематериальных активов — на уровне 4,0х, что означает высокий риск неспособности погашать обязательства. У Sun Pharma собственный долг по состоянию на тот же период не превышал 198,4 млн долл.

За последние 16 лет Sun Pharma совершает крупную покупку в шестой раз. Стратегия масштабирования деятельности через приобретение проблемных активов стала фирменным стилем основателя корпорации Дилипа Шангви. В 2007 году состоялось приобретение израильской Taro Pharma за 454 млн долл., испытывавшей финансовые трудности, а в 2014 году — индийской Ranbaxy Laboratories за 3,2 млрд долл., находившейся под санкциями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).