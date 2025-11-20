Новости
Тверское УФАС возбудило дело в отношении аптечной сети «ЗдравСити»

20.11.2025
10:48
ДинаКоблова
УФАС по Тверской области возбудило дело в отношении «ЗдравСити». Поводом стала реклама на телевидении препарата, продающегося в аптечной сети.
Фото: 123rf.com

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тверской области возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении аптечной сети «ЗдравСити», подробностями поделились в пресс-службе УФАС.

В антимонопольный орган обратился гражданин, увидевший ролик по телеканалу «Матч-ТВ» с рекламой медицинского препарата. Однако при переходе на сайт аптечной сети обнаружилось, что фактическая стоимость лекарства выше той, что заявлена в рекламе.

Согласно п.4 ч.3 ст.5 Федерального закона «О рекламе», недостоверной признается реклама, содержащая ложные сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения.

«В данном случае заявленная в ролике цена не соответствовала реальной стоимости препарата на сайте, что указывает на признаки нарушения указанной нормы закона», — говорится в сообщении антимонопольного органа.

