Ученым огласили приговор за хищение 20 млн руб. при испытании онкопрепарата

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении гендиректора центра доклинических исследований «Фармакоген» Михаила Захарова, руководителя химико-биологического кластера ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» Владимира Виноградова и ученого-медика Владимира Криштопа, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В 2021 году организации Санкт-Петербурга ООО «Фармакоген» и ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» привлекли к испытанию лекарства для терапии онкологии, в рамках которого нужно было провести научно-исследовательскую работу и оценить эффективность и безопасность нового препарата на животных. Исполнитель должен был, нанося на протяжении нескольких месяцев на кожу животных сильное канцерогенное вещество, вызвать у них плоскоклеточный рак кожи и после этого проверить на них эффективность лекарства.

Однако проверка выявила ряд несоответствий, которые поставили под сомнение сам факт выполнения работ. Так, «Фармакоген», несмотря на технические возможности для самостоятельного выполнения исследований, привлек для моделирования рака у подопытных крыс Ивановскую сельхозакадемию имени Беляева. Организации подписали контракт, а через пять месяцев заключили акт выполнения работ, в соответствии с которым у 52 крыс искусственно был создан плоскоклеточный рак.

«Однако в ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА» отсутствует виварий, что делает невозможным само по себе проведение научных исследований с животными; крайне низкая стоимость договора (50 тыс. руб.) не позволяла покрыть даже пятимесячные затраты на корм и подстил для животных, оплатить специалистов, приобрести препараты для моделирования рака», — сообщили в пресс-службе судов.

Оказалось, что сотрудница компании-заказчика договорилась только о передержке крыс, оплатив уход и уборку за ними, после чего увезла их обратно в Санкт-Петербург. Предоставленные сотрудниками академии видеозаписи животных с неповрежденным кожным покровом также стали подтверждением факта невыполнения работ.

После этого исполнители подготовили подложную научную документацию с заключением о неэффективности препарата и забрали 20 млн руб., которые были выделены на исследования.

Разработчик лекарства провел повторное испытание на животных, которое показало работоспособность препарата.

Кроме того, Михаил Захаров также совершил преступление, связанное с изучением безопасности поглощения лекарств организмом, украв 9,8 млн рублей. Фигурантов признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Суд назначил наказание:

Михаилу Захарову — 5,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет;

Владимиру Виноградову — 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет;

Владимиру Криштопу — 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Еще один фигурант сейчас находится за границей и объявлен в международный розыск.

При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние, явку с повинной, частичное возмещение ущерба. Также было учтено ходатайство потерпевшей стороны — Университета ИТМО. В вузе просили сохранить для Владимира Виноградова, ученого с мировым именем, возможность продолжать исследования.