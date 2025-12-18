Новости
В ЕАЭС создадут единый реестр химических веществ и смесей

18.12.2025
10:12
ДинаКоблова
Коллегия ЕЭК утвердила документ о формировании и ведении в ЕАЭС единого реестра химических веществ и смесей. Ранее Совет ЕЭК разработал документы к техническому регламенту союза «О безопасности химической продукции».
Фото: 123rf.com

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила решение № 123 от 09.12.2025, которым вносятся изменения в перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Раздел VII перечня общих процессов в рамках ЕАЭС (утвержден решением Коллегии ЕЭК № 29 от 14.04.2015) дополняется новым пунктом — «Формирование и ведение реестра химических веществ и смесей Евразийского экономического союза».

Документ вступает в силу с 12 января 2026 года.

В августе на заседании Совета ЕЭК были приняты два документа «второго уровня» к техническому регламенту союза «О безопасности химической продукции». В их числе — порядок формирования и ведения реестра химических веществ и смесей союза. Документ создан для унификации процедур создания единого реестра химической продукции, обращаемой на территории союза, а также нотификации новых химических веществ. Так участники рынка смогут получать актуальную информацию о химической продукции. 

