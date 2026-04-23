В ФАЦ признали наличие «некоторых проблем» с аккредитацией провизоров и фармацевтов

В прошлом году были проблемы с периодической аккредитацией фармацевтических работников на определенных этапах, но они были успешно решены благодаря сотрудничеству с Национальной фармпалатой. По итогам года «Фармация» возглавляла топ-10 специальностей по количеству выданных свидетельств, сообщила руководитель Федерального аккредитационного центра (ФАЦ) Анна Клиновская на конгрессе «Человек и лекарство» 23 апреля, пишет «Медицинский вестник».

Список самых частых причин отказа в допуске с периодической аккредитации со стороны ФАЦ возглавляли «отсутствие сведений о стаже работы по аккредитуемой специальности или перерыв в стаже более пяти лет» (31,7%), «иные причины, в том числе технические» (31,5%), «отсутствие сведений об обучении по программам профессиональной переподготовки в соответствии с квалификационными требованиями» (13,2%), «отсутствие сведений об обучении в интернатуре или ординатуре в соответствии с квалификационными требованиями» (12%).

В иные причины в частности входит предоставление неполного комплекта документов или просроченные даты их заверения, а также пробелы в заполнении полей ФРМР, пояснила Анна Клиновская. Значительно реже препятствием для получения свидетельства служили такие факторы, как «отсутствие сведений о стаже в ФРМР» (8,5%), «несоответствие аккредитуемой специальности комплекту документов» (7,5%) и «несоответствие трудоемкости программ повышения квалификации» (3,1%).

Всего в 2025 году Центральной аккредитационной комиссией были аккредитованы почти 1 млн специалистов. Из них 49,9 тыс. со средним и высшим фармацевтическим образованием. Для сравнения: за период с 1 января по 30 марта 2026 года аккредитованы 14,3 тыс. провизоров и фармацевтов. Отказы в периодической аккредитации в аккредитационных комиссиях субъектов получили 1547 заявителей, из них 178 специалистов с фармацевтическим образованием. В 2026 году не прошедшими периодическую аккредитацию признаны 362 специалиста (данные приведены без разбивки).

В прошлом году профильные ассоциации и фармработники массово жаловались на сложности прохождения периодической аккредитации. Многие представители профессии получают отказы из-за несоответствия специальности или образования занимаемой должности. Проблемы с аккредитацией фармработников в основном вызваны ошибками кадровых служб аптек, сообщала тогда руководитель ФАЦ Анна Клиновская. Большая часть документов — 80% — будут повторно приняты после переименования должности сотрудников, уверена она.

Массовые отказы в периодической аккредитации начались именно в этом году, подтверждала исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. Изучив причины отказов работникам в прохождении аккредитации, Нацфармпалата доказала, что часть из них неправомерна. Проблема заключалась в разночтении нормативных актов. С учетом высокой нагрузки на аккредитационные комиссии в 2026 году регулятор разрешил медицинским и фармацевтическим работникам, не успевшим пройти периодическую аккредитацию в 2025 году, продолжать работать со старыми документами. Особый режим действует до конца года.