Минздрав России рассказал об отказах в аккредитации

Представитель Минздрава России рассказал о темпах аккредитации и числе отказов в ходе заседания рабочей группы Госдумы РФ по возрождению производственных аптек. Минздрав России совместно с Федеральным аккредитационным центром (ФАЦ) пересматривают подходы к приему документов от специалистов, передает корреспондент «ФВ».

В 2025 году ФАЦ было проверено и аккредитовано более 42 тыс. специалистов, рассказал заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Алексей Солобуев. Сейчас на рассмотрении в ФАЦ находится более 15 тыс. комплектов документов по аккредитации. «Прогнозируемое количество отказов за год составит около 500», — отметил он.

В министерство поступают обращения по поводу отказов в аккредитации. «Совместно с ФАЦ мы проанализировали основные причины отказов при рассмотрении документов. Пересматриваем подходы к анализу поступающих документов. Были размещены подробные видеоролики на официальных сайтах Минздрава и ФАЦ, чтобы как можно больше людей понимали, как устроена процедура, какие типовые ошибки», — отметил Алексей Солобуев.

Он добавил, что для решения проблем специалистов были сокращены временные интервалы между заседаниями аккредитационной комиссии.

Профильные ассоциации и фармработники массово жалуются на сложности прохождения периодической аккредитации. Многие представители профессии получают отказы из-за несоответствия специальности или образования занимаемой должности. Проблемы с аккредитацией фармработников в основном вызваны ошибками кадровых служб аптек, считает руководитель ФАЦ Анна Клиновская. Большая часть документов — 80% — будут повторно приняты после переименования должности сотрудников, уверена она.

Массовые отказы в периодической аккредитации начались именно в этом году, подтвердила исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. «Это логично: у тех специалистов, кто успел «запрыгнуть в уходящий поезд» и получить сертификаты в последний год, когда это можно было сделать, они заканчиваются именно в 2025 году. Так что даже если с точки зрения статистики число прошедших аккредитацию больше, чем в 2024 году, это не показатель», — сказала она.

О том, как изменился процесс прохождения аккредитации после того, как проблема стала публичной, читайте в следующем номере «ФВ».