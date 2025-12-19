В Госдуму РФ внесен законопроект о бесплатном лекобеспечении детей при амбулаторном лечении

Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму РФ законопроект № 1102659-8 о бесплатном обеспечении детей до 14 лет лекарствами при амбулаторном лечении. Документ предполагает внесение изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Депутаты предлагают всех детей, не достигших 15 лет, обеспечивать бесплатно при лечении на дому лекарствами по назначению врача, включенными в Перечень ЖНВЛП.

В пояснительной записке к проекту указано, что сейчас к числу получающих при амбулаторном лечении лекарства по рецептам врачей бесплатно относятся дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет (согласно Постановлению Правительства РФ № 890 от 30.07.1994).

«Однако в действующем законодательстве отсутствует универсальный механизм обеспечения всех детей лекарственными препаратами вне зависимости от социального или медицинского статуса, несмотря на то что они наиболее подвержены риску осложнений при острых и хронических заболеваниях», — указывают авторы документа.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 января 2026 года.