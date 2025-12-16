В Госдуму РФ внесен законопроект о введении штрафов за продажу просроченных БАД

Правительство России внесло в Госдуму РФ законопроект № 1096260-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

«Законопроектом предусматривается введение механизма привлечения к административной ответственности виновных лиц на основании сведений, зафиксированных в ГИС МТ», — указано в пояснительной записке.

Изменения вносятся в ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Авторы документа намерены дополнить статью частью 4. Согласно ей вводится ответственность за продажу товара с истекшим сроком годности, если продавец был предупрежден о запрете такой продажи через государственную систему маркировки (ГИС МТ), но все равно нарушил запрет.

Размер штрафа за каждую проданную единицу просроченного товара составит:

для индивидуальных предпринимателей — 10 тыс. руб.;

для юридических лиц — 20 тыс. руб.

Административная ответственность по этой статье будет применяться поэтапно: с 1 марта по 30 июня 2026 года — в отношении биологически активных добавок к пище (БАД). С 1 июля 2026 года — для всех товаров, подлежащих обязательной маркировке.