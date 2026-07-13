В Госдуму РФ внесены поправки к 44-ФЗ для закупок лекарств и медизделий

Госдума РФ рассмотрит законопроект № 1286425-8, которым предлагается внести изменения в № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документом предлагается закрепить за Минфином России право давать письменные официальные разъяснения по вопросам применения 44-ФЗ. Участники закупок будут обязаны руководствоваться этими разъяснениями, совершенные в соответствии с ними действия не могут квалифицироваться как нарушение. Порядок дачи разъяснений установит само министерство.

Предельный размер начальной (максимальной) цены контракта для госзакупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) намерены увеличить с 20 млн до 30 млн руб.

Согласно проекту заказчику разрешается указывать торговые наименования лекарственных средств, необходимых для назначения пациенту в течение срока лечения по медицинским показаниям по решению врачебной комиссии (за исключением случаев, установленных правительством РФ) при проведении закрытых закупок. Как сообщил эксперт Всероссийского союза пациентов (ВСП) Алексей Федоров в своем telegram-канале, мера будет актуальна для малого круга заказчиков, поскольку новые основания закрытых закупок не вводятся.

Предлагается сделать более гибкими закупки у единственного поставщика: добавляются сельские населенные пункты, сокращается срок согласования (с 8 до 5 рабочих дней), разрешается закупать однородные товары в пределах годового объема у одного поставщика.

Заказчик сможет увеличить или уменьшить количество товара не более чем на 10% с пропорциональным изменением цены. При этом для лекарств, медизделий и расходных материалов допускается изменение до 30%.

Кроме того, поставщик сможет заменить товар, работу или услугу на другие, если их характеристики не хуже указанных в контракте (без проведения новой закупки). Также можно будет изменить страну происхождения товара, но только с соблюдением ограничений.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 октября 2026 года (отдельные положения — с 1 января 2027 года).