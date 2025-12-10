В Москве и Оренбургской области задержали подозреваемых в сбыте незарегистрированных лекарств

Следователи ГСУ СКР по Москве предъявили обвинение восьми участникам преступной группы в сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенном в крупном размере (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, фигуранты приобретали лекарства за рубежом, ввозили в Россию и продавали через интернет. Следователи провели более десяти обысков на территории Москвы и Оренбургской области и изъяли препараты, а также документы, имеющие значение для следствия. Назначены судебные экспертизы, в том числе фармацевтическая.

«По имеющейся информации, с 2022 года участники группы наладили канал незаконного ввоза на территорию Российской Федерации и последующего сбыта незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Злоумышленники размещали информацию о продаже товаров на различных интернет-площадках. Затем организовывали их передачу покупателям через пункты выдачи заказов в г. Красногорске и на станциях метро», — добавили коллеги из МВД РФ.

Изъято более 600 упак. лекарств. Предварительный ущерб составил более 200 млн руб.

Фигурантам избрана мера пресечения. Вину в инкриминируемом преступлении они признали в полном объеме. Подозреваемых проверяют на причастность к другим эпизодам преступной деятельности и устанавливают соучастников преступления.