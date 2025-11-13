В Москве задержали 11 человек по подозрению в незаконном обороте лекарств

Сотрудники Следственного департамента МВД России и оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве задержали 11 человек. Их подозревают в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по признакам нарушения ч.3 ст.234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

По версии следствия, подозреваемые начали незаконную деятельность в Московском регионе с конца 2023 года. Они закупали лекарства в больших объемах через подконтрольное юрлицо, выдавшее им лицензию на приобретение препаратов у завода-производителя.

Лекарства выводили из легального оборота под другими названиями. После этого их продавали оптом и в розницу через сеть открытых сообщниками аптечных пунктов. Товар в аптеки перевозили в тайниках, оборудованных в корпусной мебели.

«Для конспирации препараты с контролируемыми веществами продавали без упаковки. Наркозависимые граждане приобретали их по завышенным ценам для немедицинского употребления. Наценка составляла около 6000%», — рассказала Ирина Волк.

Следователи провели 17 обысков по местам жительства фигурантов и в фарморганизациях. Удалось изъять более 150 кг запрещенных веществ, около 25 млн руб., банковские карты и оргтехнику.

Сейчас двое предполагаемых организаторов заключены под стражу, один — под домашним арестом, еще восьми избрали запрет определенных действий.