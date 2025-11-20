Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиПроизводство

В новую схему территориального планирования в здравоохранении вошли фармпроизводства

20.11.2025
13:51
ДинаКоблова
Утверждена новая схема территориального планирования в здравоохранении. В Москве, Подмосковье и Обнинске появятся семь высокотехнологичных производств для разработки и выпуска генотерапевтических, клеточных и радиофармацевтических препаратов.
Фото: 123rf.com

Утверждена новая схема территориального планирования в здравоохранении, распоряжение правительства № 3321-р от 15.11.2025 опубликовано на портале правовой информации. Документ разработан с учетом положений Стратегии пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Схема включает 136 медорганизаций, которые планируется построить или реконструировать во всех федеральных округах страны, в том числе:

  • производство высокотехнологичных лекарственных препаратов на основе соматических клеток в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова (Москва);
  • производство высокотехнологичных генотерапевтических лекарственных препаратов в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И. Пирогова (Москва);
  • научно-производственный комплекс полного цикла создания лекарственных препаратов на основе соматических клеток в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии (Москва);
  • экспериментальная производственная площадка для производства медицинских изделий в Сергиево-Посадском филиале Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии (Москвская область);
  • блок радионуклидного обеспечения с циклотроном для производства радиофармпрепаратов в Центре им. А.Н. Бакулева (Москва);
  • виварии, лабораторный корпус и другие сооружения Национального научно-производственного центра эпидемиологии и микробиологии (Московская область);
  • центр доклинических исследований в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии (Обнинск).

Кроме того, в документе указано, что все фармацевтические производства будут иметь санитарно-защитные зоны и особые экологические требования к их размещению.

Утратившим силу признается распоряжение правительства РФ № 2607-р от 28.12.2012 «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения». Эта схема включала только 31 пункт.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.