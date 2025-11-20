В новую схему территориального планирования в здравоохранении вошли фармпроизводства

Утверждена новая схема территориального планирования в здравоохранении, распоряжение правительства № 3321-р от 15.11.2025 опубликовано на портале правовой информации. Документ разработан с учетом положений Стратегии пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Схема включает 136 медорганизаций, которые планируется построить или реконструировать во всех федеральных округах страны, в том числе:

производство высокотехнологичных лекарственных препаратов на основе соматических клеток в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова (Москва);

производство высокотехнологичных генотерапевтических лекарственных препаратов в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И. Пирогова (Москва);

научно-производственный комплекс полного цикла создания лекарственных препаратов на основе соматических клеток в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии (Москва);

экспериментальная производственная площадка для производства медицинских изделий в Сергиево-Посадском филиале Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии (Москвская область);

блок радионуклидного обеспечения с циклотроном для производства радиофармпрепаратов в Центре им. А.Н. Бакулева (Москва);

виварии, лабораторный корпус и другие сооружения Национального научно-производственного центра эпидемиологии и микробиологии (Московская область);

центр доклинических исследований в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии (Обнинск).

Кроме того, в документе указано, что все фармацевтические производства будут иметь санитарно-защитные зоны и особые экологические требования к их размещению.

Утратившим силу признается распоряжение правительства РФ № 2607-р от 28.12.2012 «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения». Эта схема включала только 31 пункт.