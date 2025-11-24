В перечень закупок «Круга добра» включили два препарата

Попечительский совет «Круга добра» утвердил включение в перечень для закупок препаратов фонда лекарства с МНН аксатилимаб и лениолисиб, сообщили в пресс-службе организации.

Лениолисиб применяют для терапии синдрома APDS, который ранее был включен в перечень нозологий экспертным советом фонда. Болезнь связана с различными видами иммунодефицита, в частности, с избыточной активацией PI3-киназы дельта, что приводит к инфекциям и лимфопролиферации. В России известно о семи детях с этим заболеванием. Для терапии заболевания утверждено использование таргетного препарата Leniolisib (лениолисиб), одобренного FDA в 2023 году.

Аксатилимаб показан для терапии хронической реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Заболевание уже находилось в перечне фонда, также как и препарат для терапии этого состояния белумосудил. Однако части пациентов не подходит лечение белумосудилом и другими препаратами, поэтому для них будут закупать аксатилимаб.