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В правила ввоза незарегистрированных медизделий для конкретных пациентов внесли изменения

17.07.2026
17:32
ДинаКоблова
Правительство РФ изменило правила выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных медизделий для конкретных пациентов. Разрешение стало бессрочным (до фактического ввоза), а срок проверки вырос до четырех дней.
Фото: 123rf.com

Правительство РФ внесло изменения в Правила выдачи разрешения для ввоза на территорию РФ медизделия для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента (утверждены постановлением правительства РФ № 1590 от 22.09.2021). Постановление правительства РФ № 895 от 15.07.2026 опубликовано на портале правовой информации.

В документе меняется ссылка на реестр, в котором проверяют заявителя: вместо реестра, утвержденного постановлением правительства РФ № 584 от 16.07.2009, ссылка на реестр в постановлении правительства РФ № 725 от 27.05.2025.

Еще увеличивается срок проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах. Теперь Росздравнадзору на проверку отводится четыре рабочих дня вместо трех. По результатам проверки будет принято решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче.

Теперь Росздравнадзор должен сообщить решение в течение рабочего дня после его принятия:

  • если разрешение выдано — вносится запись в реестр выданных разрешений, а заявителю через личный кабинет на едином портале направляется выписка из этого реестра;
  • если отказано — заявителю через тот же личный кабинет направляется мотивированный отказ с объяснением причин.

Кроме того, разрешение становится бессрочным до момента фактического ввоза медизделия, на которое оно выдано (ранее оно действовало 30 дней).

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