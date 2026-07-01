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В РАН предложили создать единый реестр отозванных научных статей

01.07.2026
18:04
ДинаКоблова
Совет по этике при президиуме РАН инициировал создание единой базы отозванных публикаций. Также в планах пересмотр критериев экспертизы, внедрение предрегистрации исследований и обязательной этической подготовки для аспирантов.
Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» | Фото: mos.ru

Единый публичный реестр ретракций — базу отозванных научных статей — предложили создать в Российской академии наук (РАН). Инициативу озвучили на заседании Совета по этике научных исследований при президиуме РАН, участники обсудил необходимость быстрее выявлять недобросовестные публикации и снижать влияние ложных данных на науку и медицину.

С помощью реестра удастся оперативно проверять публикации, которые были отозваны из-за ошибок, нарушений или признаков недобросовестности. На заседании в пример привели историю с гидроксихлорохином в период пандемии COVID-19: препарат начали рассматривать как эффективный на основании слабой выборки, включили его в официальные протоколы, из-за чего миллионы пациентов получили неэффективную терапию.

Ученые также предложили ввести обязательный курс ответственного поведения для аспирантов и разработать национальные стандарты расследований нарушений. Планируется, что основным механизмом станет предрегистрация исследований — до начала эксперимента, а не постфактум. Еще нужно пересмотреть систему стимулов и наладить сотрудничество с журналами, чтобы предусмотреть защиту для лиц, сообщающих о нарушениях.

Подводя итог заседания, секретарь совета Екатерина Журавлева напомнила о начале обновления экспертного корпуса РАН. В связи с этим она предложила зафиксировать в протоколе вопрос о необходимости выработки четких критериев «безупречности» экспертизы, чтобы каждое заключение было качественным и не вызывало сомнений. Кроме того, совет разрабатывает кодекс этики в сфере научных исследований, в котором отмечен и принцип добросовестности.

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