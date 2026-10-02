В рейтинг Bloomberg вошел 21 миллиардер из фармацевтики и биотехнологий

В топ-500 Bloomberg вошел 21 миллиардер, который сделал состояние на препаратах, — они заняли 4,2% позиций списка. Их совокупные активы оцениваются в 347,3 млрд долл. — почти втрое меньше, чем у Илона Маска (920 млрд долл.). Еще семь бизнесменов заработали 126,3 млрд долл. на аптечной рознице или в других отраслях, но вложили значительные средства в фармацевтику и биотехнологии.

Текущий порог входа в рейтинг — 7,9 млрд долл. Создателей вакцин нового поколения в нем не оказалось: главы Moderna Стефана Банселя, размер капитала которого, согласно Forbes, составляет 6,2 млрд долл., и сооснователя BioNTech Угура Шахина — 4,2 млрд долл. Также в перечень не включен основной владелец холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин с предполагаемым состоянием в 7,9 млрд долл. (данные на начало текущего года).

Географическое распределение

Из 21 миллиардера наибольшую долю капитала контролируют китайские бизнесмены — на долю пяти человек из выборки приходится 110,9 млрд долл., или 32%. Индия лидирует по числу миллиардеров в этой сфере — шесть представителей южноазиатской страны, которые владеют активами на 87,5 млрд долл. (25%). На втором месте Швейцария — четыре предпринимателя с 65,7 млрд долл. (19%). На третьем США — трое американцев (включая Ли Гэ — американского гражданина китайского происхождения, чей бизнес тесно связан с КНР) с 43,4 млрд долл. (12%). В список попали двое немцев с состоянием в 31,8 млрд долл. (9%) и один швед с 8 млрд долл. (2%).

В составе второй группы трое граждан Германии, которым суммарно принадлежит капитал в 57,4 млрд долл., а также по двое из Китая (38,1 млрд долл.) и США (30,8 млрд долл.).

Структура капитала и семейные кланы

В большинстве случаев источником финансового успеха становились не инновации, а классические направления. Производство дженериков, фармсубстанций, вакцин, услуги по организации исследований на контрактной основе (CRDMO) обеспечили шести участникам рейтинга в общей сложности капитал в 79,8 млрд долл. (23%). Семерым активы в фармацевтической и биотехнологической индустриях на 90,6 млрд долл. (26%) достались по наследству. Четверо владельцев компаний, разработавших оригинальные препараты, вместе владеют 51,5 млрд долл. (15%).

Основная группа:

Чжун Шаньшань (29-е место, 59,4 млрд долл., Китай) — Nongfu Spring, крупнейший в КНР производитель бутилированной воды, принадлежит этому 71-летнему предпринимателю вместе с контрольным пакетом акций в Beijing Wantai, специализирующейся на выпуске вакцин и диагностических тест‑комплектах. Взлет акций Beijing Wantai на Шанхайской бирже во время пандемии COVID-19 колоссально увеличил его капитал.

Эрнесто Бертарелли с семьей (62-е место, 37,6 млрд долл., Швейцария) — 61-летний швейцарец итальянского происхождения вместе с сестрой унаследовал биотехнологическую компанию Serono, которая выпускает препарат от рассеянного склероза «Ребиф» (интерферон бета-1a). В 2007 году семья продала ее немецкому концерну Merck KGaA за 13,3 млрд долл. Теперь их капиталом управляет инвестиционная структура B-Flexion, вкладывающаяся в недвижимость, технологии, хедж-фонды и биотехнологические стартапы.

Дилип Шангхви (81-е место, 27,9 млрд долл., Индия) — в 1983 году занял у отца 200 долл. и основал Sun Pharmaceutical. Сегодня это крупнейший производитель дженериков в Индии и пятый в мире с годовой выручкой в 6,2 млрд долл. и поставками более чем в 100 стран. Превратил локальный бизнес в гиганта за счет агрессивных поглощений, одно из которых — приобретение Ranbaxy Laboratories за 4 млрд долл. в 2015 году.

Чжун Хуэйцзюань (133-е место, 20,0 млрд долл., Китай) — 65-летняя предпринимательница, бывшая учительница химии, в 1995 году основавшая Hansoh Pharmaceutical. Компания выпускает психотропные, онкологические и противодиабетические средства, тратит более 10% доходов на исследования, а также сотрудничает с такими фармгигантами, как MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), Regeneron, GSK и Roche. Ее муж — Сунь Пяоян , тоже миллиардер из этого списка.

Сайрус Пунавалла (145-е место, 18,4 млрд долл., Индия) — учредил в 1966 году Serum Institute of India — крупнейшего в мире производителя вакцин по объему выпуска — более 1,5 млрд доз в год. Около 65% детей в мире получили хотя бы один препарат этой компании, руководство которой перешло к его сыну Адару. Начинал с семейного бизнеса по разведению скаковых лошадей.

Патрик Сун-Шионг (156-е место, 17,5 млрд долл., США) — 74-летний хирург южноафриканского происхождения, окончивший медфакультет в 23 года. Изобрел «Абраксан» (паклитаксел) — химиотерапию на основе наночастиц альбумина. Продал свои первые фармкомпании — APP Pharmaceuticals в 2008 году и Abraxis BioScience в 2010-м — за 9 млрд долл. Сейчас возглавляет ImmunityBio, чье флагманское иммунотерапевтическое лекарство Anktiva (ногапендекин альфа инбакицепт/nogapendekin alfa inbakicept) было одобрено американским регулятором в 2024 году, а также владеет газетой Los Angeles Times.

Томас Штрунгманн (187-е место, 15,9 млрд долл., Германия) и Андреас Штрунгманн (188-е место, 15,9 млрд долл., Германия) — близнецы, основавшие производителя дженериков Hexal и продавшие его Novartis в 2005 году за 7,5 млрд долл. Позднее стали инвестировать в исследования BioNTech, которые в итоге привели к созданию мРНК-вакцины от COVID-19.

Роберт Дагган (207-е место, 15,2 млрд долл., США) — 82-летний венчурный инвестор без профильного образования. В 2008 году возглавил Pharmacyclics, находившуюся на грани банкротства. Под его руководством предприятие вывело на рынок «Имбрувику» (ибрутиниб), которой начали лечить различные виды рака крови, а в 2015 году его купила фармкорпорация AbbVie за 21 млрд долл. Сейчас бизнесмену принадлежит контрольный пакет акций Summit Therapeutics, которая проводит клинические испытания биспецифического антитела ивонесцимаб (ivonescimab), которое в III фазе HARMONi-2 превзошло по эффективности в лечении немелкоклеточного рака легкого известный в мире онкопрепарат «Китруда» (пембролизумаб).

Мурали Диви (222-е место, 14,1 млрд долл., Индия) — родился в 1951 году, по образованию фармацевт. В 1990 году основал в Хайдарабаде Divi's Laboratories — одного из крупнейших производителей фармацевтических субстанций, поставляющий их для 12 из 20 крупнейших фармгигантов в мире.

Сунь Пяоян (297-е место, 11,8 млрд долл., Китай) — 68-летний председатель Jiangsu Hengrui Medicine, одного из крупнейших китайских производителей противоопухолевых средств. Окончил Китайский фармацевтический университет с отличием. Возглавив убыточный государственный завод в 1990 году, он рискнул и направил всю прибыль предприятия на покупку патентов и разработку инновационных лекарств от рака. Сунь Пяоян — муж Чжун Хуэйцзюань .

Ли Гэ (338-е место, 10,7 млрд долл., США/Китай) — 59-летний доктор органической химии Колумбийского университета китайского происхождения c американским гражданством. В 2000 году он основал корпорацию WuXi AppTec, которая осуществляет контрактные исследования и производство лекарств для крупнейших мировых фармкорпораций (включая Pfizer, MSD и AstraZeneca).

Чжу И (352-е место, 10,5 млрд долл., Китай) — 62-летний профессор иммунологии, председатель совета директоров, главный научный сотрудник Sichuan Biokin Pharmaceutical и автор ключевых патентов компании, выпускающей анестетики, препараты от сердечно-сосудистых и онкологических болезней, средства традиционной китайской медицины. Американская дочерняя структура холдинга — SystImmune — подписала с фармгигантом Bristol-Myers Squibb соглашение на совместную разработку экспериментального противоопухолевого средства BL-B01D1 на 8,4 млрд долл. в 2023 году.

Панкадж Пател (367-е место, 10,2 млрд долл., Индия) — 73-летний предприниматель, соавтор 64 патентов, председатель правления Zydus Lifesciences (прежде Cadila Healthcare) — пятой по величине фармкомпании в Индии. Она вывела на рынок первую в мире противоковидную ДНК-вакцину ZyCoV-D в 2021 году.

Андре Хоффманн (383-е место, 10,0 млрд долл., Швейцария) — 68-летний вице-председатель совета директоров швейцарского фармгиганта Roche и правнук Фрица Хоффманна-Ла Роша , который основал компанию в 1896 году.

Цэнь Цзюньда (416-е место, 9,21 млрд долл., Китай) — 62-летний инвестор и ученый-химик, крупный акционер компаний Jiangsu Hengrui Medicine и Hansoh Pharmaceutical. Входящие в его инвестиционный портфель предприятия специализируются на разработке противоопухолевых, противоинфекционных и обезболивающих препаратов.

Сестры Вера Михальски-Хоффманн (423-е место, 9,03 млрд долл., Швейцария) и Майя Хоффманн (424-е место, 9,03 млрд долл., Швейцария) — наследницы фармимперии Roche. Вне семейного бизнеса обе посвятили себя культуре и искусству. Вера известна как крупный европейский издатель, основательница издательской группы Libella и фонда писательских резиденций, посол доброй воли ЮНЕСКО. Майя — арт-коллекционер и создательница фонда LUMA Foundation, главным проектом которого стало строительство футуристического культурного кампуса во французском Арле, обошедшееся в 150 млн евро (почти 169 млн долл.).

Братья Судхир (454-е место, 8,47 млрд долл., Индия) и Самир Мехта (455-е место, 8,47 млрд долл., Индия) — наследники Torrent Pharmaceuticals, основанной их отцом в 1959 году. Компания лидирует в Индии по кардиологическим и неврологическим препаратам, экспортирует дженерики в 40 стран. Второе ключевое направление холдинга — Torrent Power (энергетика). Старший брат Судхир отошел от дел в 2018 году, операционное руководство конгломератом продолжает вести Самир.

Фредерик Паульсен (480-е место, 8,02 млрд долл., Швеция) — 75-летний полярный исследователь и предприниматель, единолично владеющий Ferring Pharmaceuticals — частной компанией со штаб-квартирой в Швейцарии, которую в 1950 году учредил его отец. Выпускает препараты для репродуктивного здоровья, средства от урологических и гастроэнтерологических заболеваний, а в конце 2022 года вывела на американский рынок первую в мире генную терапию Adstiladrin (надофараген фираденовец/nadofaragene firadenovec) для лечения рака мочевого пузыря.

Вторая группа:

Сузанне Клаттен (85-е место, 27,3 млрд долл., Германия) — 64-летняя совладелица BMW, унаследовавшая от отца компанию Altana. Она развивала ее как фармацевтико-химический концерн до продажи фармподразделения в 2006 году.

Хуан Шилинь (105-е место, 23,1 млрд долл., Китай) — 59-летний сооснователь производителя батарей CATL, который сохраняет около 9% компании и активно инвестирует личный капитал в биотехнологические стартапы.

Нед Джонсон IV (197-е место, 15,4 млрд долл., США) и Элизабет Джонсон (198-е место, 15,4 млрд долл., США) — 61-летний брат и 63-летняя сестра, наследники финансовой империи Fidelity Investments, чей венчурный фонд F-Prime Capital инвестирует в биотехнологические стартапы.

Дитмар Хопп (199-е место, 15,4 млрд долл., Германия) — 86-летний сооснователь компании-производителя программного обеспечения для управления бизнесом SAP. С 2005 года через личный холдинг Dievini Hopp BioTech вложил более 1,4 млрд евро (1,6 млрд долл.) в биотехнологические компании, среди которых — Heidelberg Pharma, Immatics, AC Immune, CureVac.

Гун Хунцзя (210-е место, 15,0 млрд долл., Китай) основал в 2001 году техкомпанию Hikvision вместе с однокурсниками и сохраняет около 10–12% акций. Вместе с Чэнь Чуньмэй он стал фактическим владельцем фармкомпании Zhongyuan Concord, зарегистрированной на бирже Шэньчжэня.

Людвиг Меркле (213-е место, 14,7 млрд долл., Германия) — управляет семейным конгломератом. Долгое время его ядром был производитель дженериков Ratiopharm, позже проданный израильской Teva. Сохранил за собой крупный бизнес в сфере фармдистрибуции на территории Европы Phoenix.

Стефано Пессина (451-е место, 8,51 млрд долл., Италия) — 85-летний предприниматель, создавший крупнейшую в мире сеть аптек Walgreens Boots Alliance.

Кто остался за рамками выборки

Из итогового списка исключены миллиардеры, чей бизнес связан со здравоохранением, но не относится к разработке и выпуску лекарств. Среди них — Томас Фрист (39,6 млрд долл., владелец сети больниц HCA), Ли Ситин (11,7 млрд долл., руководит компанией Mindray, которая производит медицинское приборы), Жорже Молл (10,7 млрд долл., клиники Rede D'Or), Карл Беннет (10 млрд долл., медицинское оборудование Getinge), Сулейман Аль-Хабиб (9,9 млрд долл., ближневосточная сеть больниц), Хансйорг Висс (9,5 млрд долл., хирургические инструменты Synthes) и сестры Ронда и Пэт Стрикер (9,4 и 8,6 млрд долл., медицинская техника Stryker).

Не включен и Вуди Джонсон (13,5 млрд долл.). Он прямой наследник Johnson & Johnson, но его капитал не включает активы в фармацевтическом или биотехнологическом секторах.

Самые богатые представители фармацевтики и биотехнологий, согласно Bloomberg Billionaires Index

№ Место Имя Состояние, млрд долл. Страна Основа капитала 1 29 Чжун Шаньшань 59,4 Китай Nongfu Spring, Beijing Wantai 2 62 Эрнесто Бертарелли с семьей 37,6 Швейцария Продажа Serono,

инвестиции в биотехнологии 3 81 Дилип Шангхви 27,9 Индия Sun Pharmaceutical 4 133 Чжун Хуэйцзюань 20,0 Китай Hansoh Pharmaceutical 5 145 Сайрус Пунавалла 18,4 Индия Serum Institute of India 6 156 Патрик Сун-Шионг 17,5 США NantWorks, ImmunityBio, Abraxane 7 187 Томас Штрунгманн 15,9 Германия Hexal, инвестиции в BioNTech 8 188 Андреас Штрунгманн 15,9 Германия Hexal, инвестиции в BioNTech 9 207 Роберт Дагган 15,2 США Pharmacyclics, Summit Therapeutics 10 222 Мурали Диви 14,1 Индия Divi's Laboratories 11 297 Сунь Пяоян 11,8 Китай Jiangsu Hengrui Medicine 12 338 Ли Гэ 10,7 США (Китай) WuXi AppTec 13 352 Чжу И 10,5 Китай Sichuan Biokin Pharmaceutical 14 367 Панкадж Пател 10,2 Индия Zydus Lifesciences 15 383 Андре Хоффманн 10,0 Швейцария Roche (наследство) 16 416 Цэнь Цзюньда 9,2 Китай Доли в Hengrui и Hansoh 17 423 Вера Михальски-Хоффманн 9,0 Швейцария Roche (наследство) 18 424 Майя Хоффманн 9,0 Швейцария Roche (наследство) 19 454 Судхир Мехта 8,5 Индия Torrent Pharmaceuticals 20 455 Самир Мехта 8,5 Индия Torrent Pharmaceuticals 21 480 Фредерик Паульсен 8,0 Швеция Ferring Pharmaceuticals Итого 347,3

Источник: Bloomberg