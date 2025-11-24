В России создадут платформу персонализированных лекарств на базе ИИ

В России будет создана инновационная программно-аппаратная платформа в сфере фармакологии и биомедицины на базе искусственного интеллекта (ИИ). Над ней будут работать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук («ИСП РАН») и Научный Центр им. Гамалеи, о договоренности сообщили в пресс-службе фонда.

Благодаря платформе будут развивать полноценные системы для биомедицинских инноваций, в том числе по разработке отечественных биоспецифичных и персонализированных лекарств для лечения аутоиммунных и орфанных заболеваний. В работе будут объединены методы машинного обучения, вычислительный дизайн биомолекул и анализ больших данных.

«Персонализированные лекарственные средства требуют совершенно нового подхода к их разработке, внедрению и производству. Требуется тесная кооперация между разработчиками как самих лекарственных средств, так и технологий обработки различных биологических и клинических данных. Развитие этого направления требует формирования больших информационных генетических баз данных, что планируется начать в самое ближайшее время», — поделился директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, решение амбициозных задач по созданию новой цифровой платформы позволит рассчитывать на лечение в будущем целого ряда тяжелых жизнеугрожающих заболеваний человека.